Под Бахмутом погиб “бог войны” из Одессы с позывным “Фарш”

На Бахмутском направлении погиб защитник из Одессы — воин 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным «Фарш». Александру было 30 лет.

О гибели героя сообщили близкие и побратимы.

«На фото, которое сделала подруга Яра, «Фарш» выглядит как Бог войны. Он таким и был. Поэтому, когда говорят, что эта война коснется всех, это правда. Титаны, какими бы они не казались вечными в своей силе, тоже гибнут. На их место должны приходить другие. Честь», – написала украинская защитница Марина Мирзаева.

«Фарш. Герой. Легенда 1-го штурмового, 3-й ОШБр и ВСУ. Увидимся, друг. Помним! Отомстим», – написал командир 2-го батальона бригады Дмитрий Кухарчук в своем Telegram-канале.

Супруга воина рассказала, что он погиб 12 сентября. У него остались маленькая дочь, жена и родители.

Известно, что воин отправился защищать Украину с началом полномасштабного вторжения. Первый свой бой принял на Киевщине в селе Мощун. Мужчина воевал на Киевском, Херсонском, Запорожском направлениях. В 3-й бригаде его называли «королем штурмов».

Месяц назад Александр дал интервью, в котором много рассказал о войне и о своих планах после победы.

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