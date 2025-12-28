Ключевые моменты:

Более 1400 одесситов получили выплаты от власти.

Общая сумма на 31 млн. грн. в 2025 году.

На что Одесская ОВА выделяет денежные средства.

Как получить материальную помощь (алгоритм действий).

На что выделяют средства

По информации главы комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Одесского облсовета Дмитрия Чапира, в 2025 году более 1400 жителей региона получили помощь от власти.

Стоит отметить, что чиновники фактически адресно раздали более 31 миллиона гривен. Чиновник подчеркнул, что особое внимание уделили военнослужащим, детям защитников, пропавшим без вести или находящимся в плену.

В общем, финансовая поддержка доступна в следующих ситуациях:

Сложные жизненные обстоятельства: для семей, которые не справились самостоятельно из-за болезни, инвалидности или других проблем.

Социально незащищенные: малоимущие, чьи доходы ниже прожиточного минимума.

Медицинские расходы: на лечение, операции или лекарства.

Происшествия: выплаты после стихийных бедствий, пожаров или других катастроф с ущербом.

Какие документы подать, чтобы получить материальную помощь

Для того чтобы получить материальную помощь, от Одесского ОВА необходимо:

Через Одесский облсовет: напишите заявление на имя председателя, добавьте копии паспорта, ИНН, выписку о регистрации и подтверждающие документы (например, медсправки).

Обратитесь в департамент соцполитики с заявлением, обоснованием потребности и банковскими реквизитами.

Через депутата округа ваш избранник или помощник депутата поможет оформить и передать обращение на комиссию.

К слову, все заявки прорабатывается Постоянной комиссией облсовета по здравоохранению, соцполитике и защите прав ветеранов. Правда, размер выплаты определяют индивидуально, а в особых случаях – на сессии совета.

