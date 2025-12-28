Ключевые моменты:

Вражеская атака на Одессу вечером 27 декабря привела к повреждению 10 жилых домов и одного детского сада.

Зафиксированы разрушения 300 кв. м кровли и выбито более 130 окон в десятках квартир.

Коммунальщики уже провели первоочередные работы по ликвидации последствий.

Для жителей организована работа оперативного штаба и горячей линии для получения помощи.

Как сообщают в пресс-службе одесской мэрии, масштабы повреждений значительные: разрушено около 300 квадратных метров кровли, а в 34 квартирах выбито 132 окна.

Коммунальные службы города вместе со специалистами районной администрации оперативно прибыли на место происшествия и в кратчайшие сроки выполнили первоочередные меры по ликвидации последствий обстрела.

В настоящее время жители пострадавших домов могут получить необходимую консультацию и помощь непосредственно в оперативном штабе, развернутом на месте происшествия.

Также в рабочие дни работает «горячая линия» Приморской районной администрации по номеру 066-73-69-501. По этому номеру одесситы могут узнать о порядке оформления помощи и дальнейших шагах по восстановлению поврежденного жилья.

