Ключевые моменты
- 29 сентября ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.
В понедельник, 29 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Известно, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. Наиболее частые негативные последствия – головные боли, усталость, эмоциональная нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.
Как поддержать себя во время повышенной солнечной активности:
- Соблюдайте режим сна и питания.
- Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
- Пейте достаточное количество воды.
- Проводите время на свежем воздухе.
- Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
- Минимизировать стрессы и конфликты.
- При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.
