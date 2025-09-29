Ключевые моменты

29 сентября ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.

В понедельник, 29 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Известно, что магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. Наиболее частые негативные последствия – головные боли, усталость, эмоциональная нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время повышенной солнечной активности:

Соблюдайте режим сна и питания.

Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.

Пейте достаточное количество воды.

Проводите время на свежем воздухе.

Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.

Минимизировать стрессы и конфликты.

При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.

