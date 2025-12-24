Ключевые моменты:

Пожар произошел в квартире на улице Академической в Приморском районе Одессы.

В огне погибли три человека, еще пятерых удалось спасти.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты ГСЧС.

Пожар на улице Академической: подробности и последствия

Сегодня ночью в Приморском районе Одессы, на улице Академической, загорелась квартира на 7 этаже 9-этажного жилого дома. Огонь охватил домашнее имущество, а сильное задымление сильно осложнило работу спасателей.

Пожарным пришлось работать в специальных аппаратах для защиты зрения и дыхания. Тушение также затрудняло сильное захламление квартиры — из-за этого спасатели с трудом продвигались внутри помещения. Несмотря на сложности, пожар удалось ликвидировать на площади около 80 квадратных метров.

Во время тушения в квартире обнаружили тела трех погибших: двух мужчин 1958 и 1965 годов рождения и женщины 1965 года рождения. Из горящей квартиры спасли одного мужчину. Кроме того, с верхних этажей дома эвакуировали еще четырех человек.

Для выяснения причин возгорания на месте работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС Одесской области. Всего к ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники и 27 спасателей.