Ключевые моменты:

Массированные атаки РФ 27 декабря по Киеву и области.

Одесская область: Удары по портовой/промышленной инфраструктуре Харьковщина: 4 гражданских погибших, 7 раненых.

Потери врага.

Часть Киева без света и тепла

Российские силы нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевщине в ночь на 27 декабря. В нескольких районах столицы из-за атак вспыхнули пожары.

Добавим, что в Голосеевском районе падение БПЛА привело к возгоранию трех автомобилей на СТО. Пожар удалось погасить. Также в Оболонском районе зафиксирован пожар в трехэтажном частном жилом доме в результате удара БпЛА. Горела крыша и второй этаж. В Дарницком районе загорелся частный двухэтажный дом. Спасатели работают над ликвидацией последствий на месте.

В общем, известно о 8 пострадавших, среди которых 16-летний ребенок.

Спокойная ночь в Одессе, но неспокойная в области

Враг на протяжении суток нанес дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. Добавим, что силы ПВО сбили большинство враждебных целей. Правда, на элеваторе все же повреждено оборудование для перемещения зерна. К счастью, среди людей нет погибших или раненых. Также зафиксировано падение беспилотника на территории предприятия по производству растительного масла.

В городе Одесса ночь прошла относительно спокойно.

Четыре гражданских погибли от вражеских обстрелов Харьковщины

26 декабря в Харькове и селе Подолы Куриловской общины погибли четверо мужчин-гражданских. В Харькове также получили ранения семь человек, в том числе девятимесячная девочка.

В общем, за сутки вражеских атак подверглись Харьков и пять населенных пунктов области. Россияне использовали 4 КАБ, 2 БпЛА типа «Герань-2», 1 FPV-дрон и 13 БпЛА. В результате повреждены автомобили, окна около 10 многоэтажек и городское освещение.

Потери врага

Потери российских оккупантов не прекращают расти. Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальные данные об уничтожении живой силы, вооружении, технике, авиации, артиллерии и БПЛА врага.

По состоянию на 27 декабря 2025 г. общие боевые потери противника в личном составе составляют примерно 1 203 310 человек (+1240 за минувшие сутки).

С начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей и катеров, а также 2 подлодки. Это значительно ослабляет их способности на морском направлении.

Также выведено из строя 11 464 танка (+5 в сутки), а также 23 823 боевых бронированных машин — показатель, иллюстрирующий ожесточение наземных столкновений.

Кроме этого, уничтожены 35 542 артиллерийские системы (+33 в сутки), 4107 крылатых ракет и 1579 реактивных систем залпового огня.

Потери БПЛА оперативно-тактического уровня составляют 95539 единиц (+205 в сутки). Кроме того, поражены 1264 средства противовоздушной обороны.

Автомобильная техника и автоцистерны — 71 612 единиц (+158 в сутки), специальная техника — 4029 единиц.

