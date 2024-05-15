«Сын придает мне силу делать то, что он не успел»: почему мама погибшего воина выходит на акции протеста (видео)

«Я не думала, что Александр погибнет»

Защитник из Одессы Александр Свищ, более известный под позывным «Фарш», был штурмовиком-разведчиком и лицом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В армии он не служил, но, по словам его матери Ангелины Любчак, всегда хотел быть военным. После 2014 года стал принимать участие в военных собраниях «Азова» и «Центурии». А с первых дней полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ. Тогда же Александр сказал матери, что сейчас он «там, где должен быть».

«Он получил боевое крещение в Киевской области – в селе Мощун, Буче и Ирпене. Его боевой путь прошел по «горячим» направлениям: Мариупольскому, Запорожскому, Херсонскому и Бахмутскому… Я видела его два раза за все время, последний – в июне 2023 года. Александр был командиром минометной группы, разведчиком и штурмовиком, владел разными видами оружия. Да, он был бесстрашным воином, но израненным и истощенным. Даже после получения минно-взрывных травм он вернулся на фронт, потому что не мог оставить собратьев. Я не думала, что Александр погибнет, думала, дойдет до победы»,

– рассказывает Ангелина.

Александр погиб в боях за Родину на Бахмутском направлении 12 сентября 2023 года. Герою навсегда останется 30 лет. Дома у него остались жена Анастасия и маленькая дочь Василиса.

«Я делаю это в память о сыне»

Ангелина Любчак начала выходить на одиночные мирные пикеты «Кофе на Думской» еще в августе прошлого года, а через месяц, после гибели сына, женщина пришла на площадь в черном.

«Теперь мы понимаем, в кого был «Фарш», – так мне пишут те, кто знал Александра. Я никогда не стояла в стороне от всего, что касается общества. Особенно во время войны, когда мой сын защищал Украину. Я, другие матери и родственники военных, стремимся обратить внимание не только руководителей городского совета, но и общества на проблемы, с которыми сталкиваются защитники на фронте. Горожане должны интересоваться, на что идут средства из бюджета города и сколько средств выделяют на ВСУ. На фронте нехватка боекомплектов, оружия, дронов, турникетов, топлива, медикаментов. Есть проблемы с прикрытием штурмовых бригад, эвакуацией раненых и погибших. Я продолжаю выходить на одиночные пикеты, потому что из моего двора уже трое погибли на войне и еще двое воюют. Поэтому мы с единомышленниками делаем это ради мужчин и детей, защищающих нашу страну»,

– говорит мать погибшего за Украину Защитника.

Ангелина говорит, что общество воспринимает эти пикеты по-разному, и ей не раз приходилось слышать упреки и комментарии, что там собираются «проплаченные оборванцы» и «больные на голову». Но, по ее словам, они делают то, что не решаются сделать другие: спасают наших защитников и напоминают, что безразличие убивает.

«Да, люди истощены войной, но они не знают, насколько тяжело ребятам, которые держат оборону»,

– отмечает Ангелина.

Сейчас женщина вместе с другими матерями и родственниками защитников помогают друг другу, воинам и семьям погибших. Женщина лично нашла в этом спасение и толчок к жизни: чтобы не думать о болезненном, делает полезное дело и несет это другим людям.

«Когда я впервые вышла на пикет на Думскую после гибели сына, люди подходили, обнимали меня, сочувствовали и искренне благодарили Героя. Сейчас сын придает мне силу сделать то, что он хотел, но не успел. Поэтому или мы будем сидеть дома и страдать, а защитники на передовой умирать не только от оружия оккупанта, но и от безразличия общества, или же мы вместе сплотимся и продолжим помогать ради Победы!»,

– говорит мама Героя.

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