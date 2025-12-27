Ключевые моменты:
- Вечером 27 декабря российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами; слышны взрывы.
- Один дрон попал в крышу двухэтажного жилого дома в Приморском районе.
- Загорелась крыша; данные о пострадавших уточняются.
В городе слышны взрывы
Вечером субботы, 27 декабря, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один дрон поразил двухэтажный жилой дом в Приморском районе Одессы. После падения дрона загорелась крыша, и данные о жертвах проверяют.
По информации Одесской ОВД, службы уже работают на месте, а количество пострадавших уточняется. На месте развернут штаб для предоставления информации и поддержки жителям.
