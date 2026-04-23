Ключевые моменты:

Суд в Одессе отправил фигурантов дела ТЦК под стражу с возможностью залога.

Их подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у местного жителя.

По версии следствия, действовала организованная группа с угрозами и насилием.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Вымогали 30 тысяч долларов у ветерана

По версии следствия, группа действовала по отлаженной схеме: под видом мероприятий по мобилизации они похитили ветерана боевых действий. Мужчину силой затолкали в микроавтобус, где применяли к нему физическое и психологическое давление, требуя 30 тысяч долларов за «решение вопроса» с мобилизацией.

«Столько денег я в жизни не видел»: как подозреваемые пытались избежать СИЗО

Заседания проходили напряженно. Примечательно, что в зале суда ни один из задержанных не признал свою вину.

Так, водитель микроавтобуса, 32-летний Максим Г., заявил, что просто выполнял свои обязанности в составе группы оповещения, а увидев сумму денег (30 тысяч долларов), якобы сильно удивился: «Столько денег я в жизни не видел».

Майор полиции Пересыпского райотдела, который, по данным следствия, избивал потерпевшего, в суде свою роль преуменьшил, утверждая, что он «только накричал» на мужчину.

Еще один фигурант, 40-летний Владимир С., через адвоката пытался добиться закрытого заседания, опасаясь за репутацию своей семьи, а также просил о домашнем аресте из-за перелома руки. Суд ходатайства отклонил.

По данным журналистов, никто из пятерых задержанных реального боевого опыта не имеет.

Несмотря на аргументы защитников о наличии у подозреваемых иждивенцев, проблем со здоровьем и попытки переквалифицировать действия в «выполнение служебных обязанностей», суд остался непреклонен: всем пятерым фигурантам назначена безальтернативная мера пресечения: содержание под стражей в СИЗО на срок 60 суток без права внесения залога. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: 21 апреля Служба безопасности Украины провела резонансную спецоперацию в Одессе по задержанию группы военнослужащих Пересыпского РТЦК и СП. Операция сопровождалась погоней и стрельбой.

По данным следствия, задержанные организовали преступную схему: они похищали людей, угрожали им насилием и «отправкой на передовую» и вымогали крупные суммы денег (до 30-50 тыс. долларов).

Подозреваемых задержали, а руководство Одесского областного ТЦК и Пересыпского РТЦК отстранили от исполнения обязанностей на время проведения следствия.

