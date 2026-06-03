Ключевые моменты:

По делу об ударе по ЖК «Тирас» сообщили о подозрении генерал-майору и полковнику армии РФ.

Ракетная атака произошла 23 апреля 2022 года — погибли восемь человек.

Следствие считает, что удар был нанесен по приказу командования дальней авиации России.

Удар по ЖК «Тирас» в Одессе: кого подозревают следователи

Как сообщили в полиции Одесской области, речь идет о расследовании ракетного удара по жилому комплексу «Тирас», который произошел 23 апреля 2022 года — накануне Пасхи. Тогда российская ракета попала в 16-ти этажный дом, пробив его насквозь. В результате удара 30 квартир были полностью разрушены, 62 изуродованы.

В результате атаки погибли восемь мирных жителей. Среди погибших были маленькая девочка, ее мать и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 человек получили ранения.

По версии следствия, приказ на нанесение удара отдал командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш. А организацию атаки обеспечивали командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

По данным следствия, стратегические самолеты выпустили крылатые ракеты Х-101 из района Каспийского моря в направлении Одессы. Одна из ракет попала в 16-этажный жилой дом.

Как работало следствие

В полиции рассказали, что после удара следователи почти двое суток работали на месте трагедии. Они провели осмотры, допросили свидетелей и потерпевших, назначили медицинские, взрывотехнические, строительные и другие экспертизы.

К работе привлекали военных специалистов Межведомственной рабочей группы при Офисе Генпрокурора, специалистов в области международного гуманитарного права Global Rights Compliance и других.

На основании собранных материалов двум российским военным заочно сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В полиции напомнили, что ранее подозрение по этому же делу уже получил командующий дальней авиацией РФ.

Правоохранители заявили, что продолжают устанавливать других причастных.

Читайте также: Ночью российские дроны атаковали Одесскую область: ранены два человека