Ключевые моменты:
- В центре Одессы прошел этнофестиваль болгарской культуры
- Гости увидели обрядовые танцы в мистических масках и костюмах
- На фестивале можно было попробовать традиционные болгарские блюда
- Праздник завершился театрализованной болгарской свадьбой
Одесская область остается одним из главных центров болгарской культуры в Украине — здесь проживает одна из крупнейших болгарских громад страны. Именно поэтому такие праздники давно стали для города не просто фестивалями, а частью живой южной атмосферы Одессы.
На этот раз наша журналистка Мария Котова побывала в ротонде Городского сада, где среди музыки, звона колокольчиков, народных танцев и ароматов традиционных блюд буквально ощущалось настроение большого семейного праздника. В материале — ее собственные впечатления, атмосфера события и фотографии с места фестиваля.
В Одессе устроили яркий болгарский праздник
Еще издалека гостей встречали музыка, смех и звонкие голоса. Возле сцены люди танцевали, подпевали народным песням, фотографировались в праздничных локациях и просто наслаждались этим ярким днем. Одесса вновь доказала: она умеет праздновать искренне — с душой, эмоциями и особым южным колоритом.
Одной из самых ярких частей фестиваля стали выступления в традиционных мистических масках и костюмах. Громкие колокольчики, энергичные танцы и древние обрядовые элементы создавали действительно необычную атмосферу прямо посреди Городского сада. Зрители с восторгом наблюдали за действом, аплодировали и массово снимали видео и фото на память.
Вокруг царила настоящая фестивальная суета: кто-то пробовал болгарские блюда, кто-то выбирал сладости, а где-то рядом уже звучали народные танцы. Ароматы свежей выпечки, специй и традиционных угощений смешивались с майским воздухом и музыкой, создавая то самое настроение большого городского праздника.
Особенно много было молодежи и семей с детьми — люди с удовольствием фотографировались возле этнолокаций, рассматривали костюмы и знакомились с болгарскими традициями не через книги, а вживую — через музыку, эмоции и живое общение.
А завершился фестиваль небольшим театрализованным воспроизведением традиционной болгарской свадьбы, которое стало красивым финальным аккордом этого теплого и очень колоритного дня.
Фото автора