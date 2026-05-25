Ключевые моменты:

После реорганизации в школе Вознесенки Второй остался только четвертый класс, где учатся трое детей

Молодежь массово уезжает из села из-за нехватки работы и сложной инфраструктуры

В селе работает ФАП, где медсестра обслуживает сразу несколько населенных пунктов и зимой добирается к пациентам даже на тракторе

Местные жители продолжают проводить фестивали, рыболовные турниры и благотворительные акции в поддержку ВСУ

Журналистка издания «Одесская жизнь» Юлия Валиева побывала в Вознесенке Второй Болградского района и пообщалась с местными жителями, работниками школы, медиками и представителями старостата. В материале — реальная история села, оказавшегося на грани демографического исчезновения, но всё ещё пытающегося сохранить жизнь, традиции и общину.

Как молодежь уехала — так все и заговорили по-украински

Вознесенка Вторая расположена на перекрестке трех дорог. Основная дорога ведет к приграничной с Молдовой Петровке, вторая — в сторону сел Красное и Благодатное, а третья — к Кроловке. Именно дорогу к Кроловке местные, кстати, называют автобаном, потому что это единственная новая дорога, построенная здесь за последние двадцать лет.

При въезде в село открывается прекрасный пейзаж — яркая гладь озера с лебедями и стаями диких уток, деревянной беседкой и ухоженным парком вдоль берега.

Как сегодня живет одно из немногих сел бывшего Тарутинского района, где говорят, или, как говорят сами местные, балакают по-украински? Какие традиции сохраняют его жители и есть ли у них надежда на будущее — читайте в материале «Одесской жизни».

Если попытаться узнать историю села через Википедию, это будет напрасной затеей: даже год основания там указан неверно — 1912-й. Местные убеждены, что их село было основано в 1828 году беглыми крепостными, к которым позже присоединились вольные матросы, отслужившие службу. Говорят также, что сначала оно называлось Тумай, и это слово якобы означает «надежда на жизнь». Люди здесь занимались земледелием, животноводством, развивали ремесла.

В послевоенные годы Вознесенка начала быстро развиваться — начальная школа стала восьмилетней, появились фельдшерско-акушерский пункт, клуб, заработало сельхозпредприятие «Прогресс». И село начало испытывать нехватку кадров. Тогда сюда и решили направлять молодых специалистов по распределению вузов, техникумов и училищ. Большинство были из украиноязычных городков Полтавской, Сумской, Черкасской областей и других регионов. Молодежь создавала семьи, в которых говорили на родном языке. Поэтому и болгары, жившие здесь, постепенно тоже перешли на украинский язык.

В каждом доме есть газ, но жить уже почти некому

В 2009 году село одним из первых в бывшем Тарутинском районе газифицировали — почти в каждом доме появился газ. Однако это не спасло Вознесенку от печальной судьбы. Свое 180-летие Вознесенка масштабно отметила в 2008 году, и это стало последним большим праздником. Постепенно молодежь уехала из родного села — сельхозпредприятие сократило рабочие места.

— Люди у нас дружные, трудолюбивые, хорошие хозяева, — рассказывает Оксана Сланина, староста Вознесенского старостата. — В 2023 году село заняло первое место в конкурсе по благоустройству и санитарному порядку среди сел Буджакской громады. У нас нет стихийных свалок, мы поддерживаем порядок. Одна беда — люди уезжают, молодежи почти нет, село «стареет». Количество пустых домов с каждым годом растет. Сейчас в селе живут четыреста человек. В прошлом году родился только один ребенок. Поэтому наша главная тревога — что можем остаться без школы.

В школе остался один класс с тремя учениками

В 2006 году в селе построили двухэтажную школу. Когда-то в ней учились 130 учеников. До 2025 года она имела статус гимназии, но из-за малого количества детей ее реорганизовали в начальную школу.

Здесь есть стадион, спортивные площадки, укрытие, но теперь нет самого главного — детей. Часть семей уехала еще до войны, часть — уже во время войны.

— В нашей школе учились и дети из соседнего Красного. В 2025 году у нас было 37 учеников, — рассказывает Татьяна Греченко, заведующая филиалом Петровского лицея — Вознесенской Второй начальной школы. — Из-за того, что количество учеников не соответствовало требованиям новой образовательной реформы, школу реорганизовали в начальную. Часть детей сейчас ездит в Новодолинскую гимназию, часть — в Евгеньевский лицей.

В прошлом году в первый класс должны были пойти пятеро детей из Вознесенки, но родители решили, что они будут учиться в Новодолинском, где уже учатся их старшие братья и сестры.

— Дорога туда у нас плохая, поэтому в этом году зимние каникулы продолжались с января до апреля. В итоге у нас остался только четвертый класс, где учатся три ребенка, — его я и веду, — с грустью говорит Татьяна. — Один класс — одна учительница. Есть еще преподавательница немецкого языка, которая приезжает по пятницам.

В здании школы работает детский сад, который посещают 11 детей, а летом должны прийти еще четверо. Пятеро воспитанников приезжают из Красного.

— Воспитательница Юлия Кузук родом из этого села, поэтому родители передают ей детей возле школьного автобуса, и она сопровождает их всю дорогу, — говорит заведующая.

Недавно депутаты Буджакского поселкового совета решили создать на базе школы детский приют, тем более что Бессарабский детский реабилитационный центр постоянно переполнен. Возможно, тогда это здание снова оживет и наполнится детскими голосами.

Скорая помощь: летом — на скутере, зимой — на тракторе

Большинство жителей Вознесенки — люди пожилого возраста, для которых наличие медицинской помощи особенно важно. В селе работает ФАП, который успели отремонтировать еще до войны.

Уже более семнадцати лет здесь работает Наталья Коваржик, медсестра семейной медицины. Помогает ей Валентина Ворникова, младшая медсестра. В ФАПе есть всё необходимое оборудование для оказания первичной помощи, а также мини-аптека. Кроме Вознесенки, Наталья обслуживает Благодатное, Кроловку и Скривановку, куда в сухую погоду добирается на скутере, а зимой — иногда даже на тракторе, потому что дорог к этим селам практически нет.

— Большинству моих пациентов за пятьдесят. Самой старшей — Любови Асматеску — 92 года. Есть лежачие пациенты, инвалиды, дети которых разъехались, и ухаживать за ними некому. Вот и кручусь как белка в колесе, — говорит Наталья Коваржик.

Сельский магазин с автографом боксера и рыболовный турнир

Жителей в селе осталось немного, но здесь работают два магазина-кафетерия с летними террасами. В одном из них даже висит фотография с автографом Виталия Кличко — боксер подписал снимок жителю села, а тот подарил его кафетерию.

Как отдыхают жители Вознесенки? Конечно же, любят рыбалку. Тем более, имея такое озеро, грех не устроить на нем турнир любителей рыбалки. Несколько лет назад сюда съехались рыбаки со всей округи, а в прошлом году здесь провели весенний фестиваль с выступлениями народных коллективов, угощением украинскими и болгарскими национальными блюдами.

— Сейчас в основном проводим патриотические мероприятия, благотворительные акции в поддержку ВСУ. Двадцать наших ребят на фронте, к сожалению, есть и пропавшие без вести. Мы собираем продукты, деньги и отправляем их военным, — рассказывает Валентина Тер, директор клуба. — В нашем клубе нет коллективов, но есть творческие женщины, которые охотно участвуют в культурных мероприятиях — поют, танцуют, ставят юмористические номера. У нас есть традиция поздравлять юбиляров — мы приходим к ним в гости, дарим цветы, подарки, а также поздравляем песнями. Люди очень довольны, ведь сейчас ко многим дети приехать не могут, а бабушкам и дедушкам внимание приятно и необходимо. Живем и мечтаем, чтобы закончилась война и наступил мир.

Перекресток трех дорог, на котором находится Вознесенка, напоминает народную сказку о казаке Иване, которому нужно было выбрать, какой дорогой идти. Многие жители Вознесенки сделали свой выбор и уехали из родного села. Те, кто остался, стараются сохранить его — благоустраивают, озеленяют, работают. Но вернуть тех, кто уехал, им уже не под силу. Какое будущее ждет Вознесенку и другие села, где закрываются школы, покажет время…

Вознесенка Вторая находится в 28 километрах от Буджака (Болградский район) и в 240 километрах от Одессы. Вознесенскому старостату подчиняются четыре села — Красное, Благодатное, Кроловка и Скривановка. В соседней Павловской громаде также есть Вознесенка. Чтобы избежать путаницы, две Вознесенки пронумеровали: в Буджакской громаде — Вознесенка Вторая, а в Павловской — Вознесенка Первая.