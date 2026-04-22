Ключевые моменты:

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о нарушениях и безнаказанности в работе ТЦК.

В Одесской области жалобы выросли почти на 40%.

СБУ зафиксировала нарушения, началась реакция.

Омбудсмен требует открытой работы ТЦК без анонимности.

Статистика жалоб на ТЦК в Одесской области бьет рекорды

По словам Лубинца, вчерашняя ситуация в Одессе стала показательной.

«То, что долгое время пытались умалчивать или игнорировать, выходит наружу. Сотрудники СБУ зафиксировали позорные практики, и на них уже есть реагирование. Это важный сигнал. Сигнал о том, что нарушения прав человека больше не могут оставаться без последствий!», – написал у себя в «Фейсбуке» омбудсмен.

По словам Лубинца, в регионе фиксируется рост обращений граждан по поводу возможных нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП. Так, с начала года их количество увеличилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«С 1 января 2025 года по 20 апреля 2025 года мы получили 193 сообщения из Одесской области о возможных нарушениях прав и свобод человека со стороны ТЦК и СП (в целом за весь 2025 год – 642 обращения о нарушении прав граждан во время мобилизации и неправомерных действий работников ТЦК и СП в Одесской области). А в аналогичный период этого года уже 264 обращений. Это уже больше почти на 40%!», – отмечает уполномоченный по правам человека.

Открытые лица вместо балаклав: позиция омбудсмена

Отдельное внимание Лубинец уделил вопросу идентификации сотрудников: работники ТЦК должны нести службу с открытыми лицами, так как, по его словам, анонимность подрывает доверие к государственным институтам.

«Отдельно я публично всегда подчеркиваю: работники ТЦК и СП должны ходить без балаклав, с открытым лицом. Они не имеют права действовать анонимно или скрыто», – подчеркивает омбудсмен.

По словам Лубинца, проблема актуальна не только для Одессы. Напряженная ситуация также наблюдается во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях. Омбудсмен выразил надежду, что реакция правоохранителей в Одессе станет началом системных изменений по всей стране, где действия власти будут осуществляться исключительно в рамках закона и с уважением к правам человека.

Напомним: 21 апреля в Одессе Служба безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по задержанию группы военнослужащих Пересыпского РТЦК и СП.

По данным следствия, задержанные организовали преступную схему: они похищали людей, угрожали им насилием и «отправкой на передовую» и вымогали крупные суммы денег (речь идет о взятках до 30–50 тысяч долларов).

Операция сопровождалась погоней и стрельбой: чтобы остановить микроавтобусы, на которых злоумышленники пытались скрыться после очередного похищения местного жителя, спецназовцы СБУ открыли огонь по колесам.

На данный момент подозреваемые задержаны, а руководство Одесского областного ТЦК и Пересіпского РТЦК отстранено от исполнения обязанностей на время проведения следствия.