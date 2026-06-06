Ключевые моменты:

Из-за ремонтных работ «Укрзалізниця» временно изменила график движения отдельных пригородных поездов.

Изменения будут действовать 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 июня.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

«Укрзалізниця» изменила график ряда поездов

По информации «Укрзалізниці», происходят обновления в пригородном сообщении через ремонтные работы. Позже чем на час будут отправляться поезда, следующие в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях

поезд №6333 Знаменка — Колосовка будет график 16:25 — 23:25 (вместо 14:10 и 20:50 соответственно)

поезд №6414 Одесса – Помошная 17:49 — 00:26 (вместо 15:18 и 21:51 соответственно)

«Укрзалізниця» просит учесть изменения при путешествиях в регионах. Ведь также в июне в Одесской области временно изменят график движения нескольких пригородных поездов. Билеты на рейсы можно приобрести за 5–20 дней до отправки через приложение, сайт или кассы.