Ключевые моменты:

В Одессе правоохранителей подозревают в получении взяток от военнообязанных водителей.

Сумма «услуги» составляла от 2 тыс. долларов за недоставку в ТЦК.

Фигурантов задержали после получения денег.

Дело ушло в суд.

Как установило следствие ГБР, сообщники разработали циничный план наживы во время мобилизации. Патрулируя город, они выискивали мужчин, останавливали их и под разными предлогами сажали в служебный автомобиль.

Прямо в машине полицейские устраивали психологическое давление. Они заявляли задержанным, что немедленно везут их в территориальный центр комплектования (ТЦК) для последующей отправки в зону боевых действий. Однако тут же предлагали «альтернативу» – отпустить человека на свободу за 2 тысячи долларов. Тех, кто сомневался или отказывался платить, запугивали.

Сотрудники ГБР задокументировали факты вымогательства и задержали правоохранителей при получении очередной взятки.

На данный момент оба фигуранта уволены со службы в полиции. Прокуроры направили обвинительный акт в суд. Бывших стражей порядка будут судить по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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