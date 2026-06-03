Ключевые моменты:
- В Одессе правоохранителей подозревают в получении взяток от военнообязанных водителей.
- Сумма «услуги» составляла от 2 тыс. долларов за недоставку в ТЦК.
- Фигурантов задержали после получения денег.
- Дело ушло в суд.
Как установило следствие ГБР, сообщники разработали циничный план наживы во время мобилизации. Патрулируя город, они выискивали мужчин, останавливали их и под разными предлогами сажали в служебный автомобиль.
Прямо в машине полицейские устраивали психологическое давление. Они заявляли задержанным, что немедленно везут их в территориальный центр комплектования (ТЦК) для последующей отправки в зону боевых действий. Однако тут же предлагали «альтернативу» – отпустить человека на свободу за 2 тысячи долларов. Тех, кто сомневался или отказывался платить, запугивали.
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Сотрудники ГБР задокументировали факты вымогательства и задержали правоохранителей при получении очередной взятки.
На данный момент оба фигуранта уволены со службы в полиции. Прокуроры направили обвинительный акт в суд. Бывших стражей порядка будут судить по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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