Ключевые моменты:
- После задержания сотрудников ТЦК начато служебное расследование.
- Руководителей областного и районного ТЦК отстранили от должностей.
- Военная служба правопорядка проведёт дополнительную проверку.
Задержание ТЦК в Одессе: кадровые решения
В Вооружённых силах Украины прокомментировали задержание военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе, которое произошло 21 апреля.
Как сообщили в Сухопутных войсках Украины, по факту инцидента уже начато служебное расследование. Оно должно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям военнослужащих.
На фоне скандала приняты кадровые решения. По распоряжению Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также руководитель Пересыпского районного ТЦК и СП.
Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести отдельное служебное расследование.
В ВСУ подчёркивают, что любые нарушения закона, превышение полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получать соответствующую правовую оценку.
Также отмечается, что правоохранительным органам оказывается полное содействие в проведении проверок и расследования.
Как сообщалось, в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что сотрудники были задержаны представителями правоохранительных органов. При этом руководство областного ТЦК заявило о полном взаимодействии с уполномоченными структурами для установления всех обстоятельств произошедшего.