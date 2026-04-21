Ключевые моменты:

После задержания сотрудников ТЦК начато служебное расследование.

Руководителей областного и районного ТЦК отстранили от должностей.

Военная служба правопорядка проведёт дополнительную проверку.

Задержание ТЦК в Одессе: кадровые решения

В Вооружённых силах Украины прокомментировали задержание военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе, которое произошло 21 апреля.

Как сообщили в Сухопутных войсках Украины, по факту инцидента уже начато служебное расследование. Оно должно установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям военнослужащих.

На фоне скандала приняты кадровые решения. По распоряжению Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также руководитель Пересыпского районного ТЦК и СП.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести отдельное служебное расследование.

В ВСУ подчёркивают, что любые нарушения закона, превышение полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получать соответствующую правовую оценку.

Также отмечается, что правоохранительным органам оказывается полное содействие в проведении проверок и расследования.

Как сообщалось, в Одесском областном ТЦК и СП подтвердили, что сотрудники были задержаны представителями правоохранительных органов. При этом руководство областного ТЦК заявило о полном взаимодействии с уполномоченными структурами для установления всех обстоятельств произошедшего.