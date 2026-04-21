Ключевые моменты:

В Одессе задержаны сотрудники районного ТЦК и СП.

Официальные детали инцидента пока не разглашаются.

В сети распространяются версии о возможных злоупотреблениях.

Задержание сотрудников ТЦК в Одессе

21 апреля на ул. Балковская в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание военнослужащих одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Обстоятельства произошедшего официально не раскрываются.

Информацию о задержании подтвердил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования «Юг» Сергей Цехоцкий. По его словам, в настоящее время ожидаются результаты расследования. Он также отметил, что не исключается версия провокации, а окончательные выводы сделает следствие.

В то же время в местных Telegram-каналах распространяется неподтверждённая информация о возможных нарушениях со стороны задержанных. В частности, утверждается, что военнослужащие могли силой задержать мужчину, имеющего официальную отсрочку, угрожать ему оружием и требовать крупную сумму денег.

По предварительным данным, задержаны работники Пересыпского ТЦК. Также в СМИ появились сообщения о том, что при задержании у представителей ТЦК якобы обнаружили наличные средства и предметы, похожие на холодное оружие.

Официальные органы пока не подтверждают эти детали и призывают дождаться результатов расследования.

