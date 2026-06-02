Ключевые моменты:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15223 о признании гагаузов коренным народом Украины

Авторы инициативы ссылаются на исследования историков, связывающих предков гагаузов с тюркскими племенами «Черных клобуков»

В гагаузских селах Одесчины всё больше детей не владеют родным языком даже в семьях, где оба родителя — гагаузы

Статус коренного народа может дать общинам государственную поддержку для образования, медиа, культуры и сохранения языка

В мае 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15223, который предлагает официально признать гагаузов коренным народом Украины. Инициатива опирается на Закон Украины «О коренных народах Украины», принятый в 2021 году, а также на исторические исследования доктора исторических наук Сергея Сегеды. Учёный считает, что предки современных гагаузов жили в причерноморских степях ещё во времена Киевской Руси и были известны как «Черные клобуки».

Сегодня в Украине проживает почти 32 тысячи гагаузов, преимущественно на юге Одесской области. Несмотря на многовековую историю и собственный язык, представители общины всё чаще говорят о кризисе идентичности: во многих селах дети уже не владеют гагаузским даже на бытовом уровне.

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева пообщалась с педагогами, деятелями культуры, общественными активистами и представителями гагаузских общин Одесчины, чтобы выяснить, почему вопрос статуса коренного народа стал для них не только политическим, но и вопросом культурного выживания.

Что гарантирует Украина коренным народам?

Коренной народ — это:

этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины;

носитель самобытного языка и культуры;

этническое меньшинство;

не имеет собственного государственного образования за пределами Украины;

осознаёт себя коренным народом Украины.

В Украине официально признаны три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки. Их статус закреплён в Законе «О коренных народах Украины», который Верховная Рада приняла в 2021 году.

Поскольку коренные народы, в отличие от национальных меньшинств, не имеют собственного государства за пределами Украины, государство берёт на себя повышенные обязательства по их защите.

Преференции и права коренных народов:

Государство официально признаёт представительные органы (у крымских татар это Курултай и Меджлис), а органы власти обязаны консультироваться с ними при принятии решений, касающихся прав и интересов коренных народов.

Право через представительные органы представлять себя на международной арене (в ООН, Совете Европы и т.д.) для защиты своих прав.

Представительные органы коренных народов имеют право на получение финансовой поддержки из Госбюджета Украины, государство может финансировать программы развития коренных народов.

Имеют право на сохранение наследия, создание собственных учебных заведений с обучением на родном языке (или изучением родного языка), а также собственных медиа при финансовой поддержке государства.

Корни гагаузов — в степях Буджака

Юрий Димчогло, глава «Ассоциации гагаузских обществ Украины»:

— Недавно, посещая гагаузское село Виноградовка (Курчу) Болградского района, я зашёл в детский сад и обратился к малышам на гагаузском. Оказалось, что из 14 детей в группе родной язык знают только двое.

К сожалению, аналогичная ситуация и в других гагаузских селах Украины. Исключением остаются лишь Александровка и Дмитровка — эти сёла расположены в глубинке Болградского района и «самосохраняются».

Сегодня гагаузы имеют статус национального меньшинства. Но у других нацменьшинств есть Родина-мать: у болгар — Болгария, у венгров — Венгрия, у молдаван — Молдова и т.д. Каждая страна помогает своей диаспоре. Например, Болгария — учебниками, книгами, программами. Болгары из Украины могут бесплатно учиться в вузах Болгарии. У гагаузов таких возможностей нет.

Оппоненты говорят: ведь есть Гагаузия. Но это лишь автономное территориальное образование на юге Молдовы, а не отдельное государство.

К законопроекту приложено научное обоснование. Предки гагаузов — тюркоязычные кочевники — жили в причерноморских степях ещё в IX–XIII веках. Упоминание о них есть в «Слове о полку Игореве». Когда гагаузы массово переселялись с Балкан в Буджак, они фактически возвращались на свои исторические земли.

Кстати, в Болгарии гагаузов не признают, там их называют болгарами, в Греции — греками, в Румынии — турками-христианами. И только на территории Украины, в Бессарабии, у нас сохранилось собственное историческое название.

Когда Верховная Рада примет поправки к закону, гагаузы получат возможность создать представительный орган с юридическим статусом — для взаимодействия с государственными структурами.

Это непростой процесс: Закон «О коренных народах Украины» приняли в 2021 году, а Меджлис крымских татар получил официальный статус только в 2025-м. Однако именно эта имплементация подтолкнула нас к активным действиям.

Нас ждёт путь к созданию представительного органа. Это будет народное собрание гагаузов Украины, в которое войдут представители каждого села с компактным проживанием гагаузов, а также общественных организаций.

Родной язык — как иностранный: мы на грани утраты идентичности

Прасковья Долапчи, директор Котловинского лицея Ренийского горсовета:

— Предоставление гагаузам статуса коренного народа Украины — это не просто юридический шаг. Это вопрос нашего выживания как этноса, это крик о помощи, который уже невозможно игнорировать. Представьте себе: в гагаузском селе Котловина более половины учеников лицея не владеют родным языком — родители перестали разговаривать с детьми на гагаузском.

Для нас, учителей, это настоящий парадокс и невыразимая боль. Смотришь на ребёнка: папа и мама, бабушки и дедушки — все до седьмого колена чистокровные гагаузы, а ребёнок не знает родного языка.

Когда дети приходят на уроки и начинают изучать язык предков, он звучит для них как английский.

Печально, но приходится констатировать: гагаузы стоят на грани утраты идентичности.

Сейчас в лицее гагаузский язык изучается почти символически. В начальной школе — всего один час в неделю, в 5–11 классах — полтора-два часа. Слава Богу, учебники есть — их издают в Украине, и за это мы искренне благодарны. Но кроме учебников — полный вакуум. Ни художественной литературы, ни детских книг на гагаузском языке. Благодаря помощи Гагаузской автономии из Молдовы к нам поступают какие-то периодические издания и словари через Областной центр гагаузской культуры в Виноградовке. Но разве так должна возрождаться культура?

Если гагаузов наконец признают коренным народом Украины, у нас появится крыло для полёта — государственное финансирование на издание книг и поддержку собственных медиа. А ещё нам нужны курсы повышения квалификации для преподавателей гагаузского языка.

Я не говорю о том, что нужно переводить всё обучение на гагаузский — это нецелесообразно. Но увеличить количество уроков языка, литературы и истории необходимо.

Статус коренного народа — это о спасении живой культуры: финансировании музеев, фестивалей, фольклора и ремёсел. Посмотрите на наш лицей: здесь действует уникальный музейный комплекс, дышащий историей гагаузов, к нам приезжают гости со всего мира. А знаете, как это финансируется? Согласно штатному расписанию, мы можем иметь лишь 25% ставки руководителя кружка. Четверть ставки — за сохранение национальной памяти…

Наши общественные деятели делают всё на волонтёрских началах, из любви к своему краю. Но нам нужна помощь государства и железобетонные гарантии. Только тогда мы сможем уверенно сказать: мы — гагаузы, мы сохранили своё лицо, и мы — неотъемлемая часть Украины.

Это сделает народ более «видимым» на полиэтнической карте Украины

Ярослава Мищенко, заслуженная журналистка Украины, менеджер проекта «Украина православная», уроженка юга Одесчины:

— Считаю, что статус коренного народа гагаузам очень нужен — это сделает народ более «видимым» на яркой полиэтнической карте Украины. Такое признание влечёт и финансовые обязательства государства: разработку региональной программы развития культуры и литературы, поддержку образования, медиа на гагаузском языке — это было бы прекрасно. В конце концов, гагаузская община будет видеть, что государство вкладывается в её развитие.

В прошлом году я присутствовала на Форуме гагаузского меньшинства, который проводила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Прекрасное мероприятие — с фотовыставкой, выступлениями коллективов, экспозициями предметов быта и содержательной лекцией профессора Сергея Сегеды, который доказывал, что родина гагаузов — Буджак.

Но что особенно привлекло внимание: там были представлены книги на гагаузском языке, переводы христианской литературы. Гагаузы — очень религиозный народ, и я радовалась, что существуют базовые православные книги на родном языке, но некоторые из них были изданы… в Санкт-Петербурге. Мне стало очень грустно от того, что их издал не Киев.

Недавно Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства жителям Приднестровья (Приднестровье — непризнанное образование в Молдове, где живут гагаузы). То есть Россия, которая оторвала часть территории Молдовы, превратив её в контрабандистский анклав и очаг «русского мира», ещё и начала выдавать российские паспорта гагаузам. Получая, вероятно, для себя право и их «защищать».

Да, молдавские гагаузы — не украинские. Мы интегрированы в политическую и общественную жизнь Украины. В Украине есть три генерала-гагауза (один из них — Герой Украины), из каждого гагаузского села от 50 до 100 человек служат в ВСУ.

Гагаузы дали Украине известного политического обозревателя Ивана Капсамуна, который также служил и был ранен. Этот народ заслуживает правовой самоидентификации.

Это полезно ещё и для того, чтобы молдавские гагаузы видели, как ведут себя украинские, и понимали, что «русский мир», который искалечил родную страну и твой край, — это не что-то хорошее.

На форуме гагаузы пели гимн Украины на украинском языке, и я видела, как они гордятся своей страной. И думаю: насколько и гагаузы, и Украина стали бы сильнее, если бы закон стимулировал развитие этого народа.

Язык не нужно «защищать» — на нём нужно говорить

Домна Брынза, ветеран педагогического труда, жительница села Котловина Ренийской громады:

— Я много читала о законопроекте и составила собственное мнение: этот вопрос не слишком актуален, поскольку в стране во время большой войны есть более важные проблемы, требующие первоочередного финансирования. У нас разрушены города и сёла, страдает экономика, а мы, гагаузы, будем просить деньги из госбюджета на финансирование своих национальных программ?

Думаю, сейчас у всех нас одна проблема — война. Одна боль — погибшие и пропавшие без вести. И все силы должны быть направлены на достижение мира.

Сегодня многие люди, особенно пенсионеры, находятся в тяжёлом положении, пенсии маленькие. Дети не могут приехать и помочь родителям, как раньше. Дети не могут приехать даже на похороны родителей.

Я люблю свой язык, горжусь своим народом и его историей. Мы с мужем — гагаузы, оба с высшим образованием, врач и педагог, всегда разговаривали дома на гагаузском, наши дети владеют родным языком. Но у детей смешанные семьи. У одного сына жена молдаванка, у другого — болгарка. В своих семьях они говорят на том языке, на котором им комфортно. Их дети — соответственно.

Наша дочь вышла замуж за гагауза. Несмотря на то, что они живут в Одессе, дома разговаривают исключительно на гагаузском. Их трое детей понимают родной язык, хотя говорят с трудом.

Никакой закон не поможет сохранить язык, если в семьях на нём не будут говорить.

Я учу внуков: изучайте родной язык — благодаря ему вы будете чувствовать себя комфортно в любой стране, где говорят на языках тюркской группы.

Культура на «минималках» и энтузиазме

Пантелей Кирмизи, заслуженный работник культуры Украины, житель села Кубей Болградского района:

— Вопрос о присвоении гагаузам статуса коренного народа я считаю актуальным. Как это — жить без Родины, без родной земли?

Статус коренного народа предполагает поддержку прежде всего в сфере культуры. Некоторые спрашивают: а как в селе Кубей, где живут гагаузы и болгары, воспримут то, что гагаузы получат статус и преференции? Думаю, большинство поймёт это правильно и оценит положительно. У нас много смешанных семей: болгарки выходили замуж за гагаузов, гагаузки — за болгар. Люди учили языки друг друга. Нам нечего делить. У меня самого есть и гагаузские, и болгарские корни. А мой отец говорил: «Если бы в Кубее ещё и ромы жили, я бы выучил и их язык».

Проблему вижу в другом — в отношении к культуре. Она всегда финансировалась по остаточному принципу. Так и сейчас: чиновники выписывают себе премии, а работники культуры существуют на «минималке» и энтузиазме.

Закон можно принять, проблема — в отношении. Как его изменить? И я имею в виду не только чиновников и депутатов.

Сегодня большинство родителей не интересуются воспитанием детей: накормили, одели, купили дорогой телефон, записали в кружок — и всё. Родителей, которые приходят на репетиции, интересуются жизнью коллективов, — единицы. Ценности изменились — не знаю, к чему мы придём.

Раньше работа сельских клубных учреждений была на высоком уровне. Сейчас вся деятельность — в ленте Facebook. На деле же коллективы исчезают, а те, что ещё остались, — уже слабые.

Справка «ОЖ»

Общая численность гагаузов в мире составляет около 240–250 тысяч человек. Больше всего гагаузов проживает в Молдове, где существует автономный регион Гагаузия. Также общины есть в Болгарии, Румынии и Турции.

В Украине проживает почти 32 тысячи гагаузов, преимущественно на юге Одесской области. Они имеют собственный язык, относящийся к тюркской группе, культуру и многовековую историю. Большинство исповедует православие — именно это делает их уникальными, ведь большинство тюркских народов являются мусульманами.

