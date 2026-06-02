Ключевые моменты:
- В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15223 о признании гагаузов коренным народом Украины
- Авторы инициативы ссылаются на исследования историков, связывающих предков гагаузов с тюркскими племенами «Черных клобуков»
- В гагаузских селах Одесчины всё больше детей не владеют родным языком даже в семьях, где оба родителя — гагаузы
- Статус коренного народа может дать общинам государственную поддержку для образования, медиа, культуры и сохранения языка
В мае 2026 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15223, который предлагает официально признать гагаузов коренным народом Украины. Инициатива опирается на Закон Украины «О коренных народах Украины», принятый в 2021 году, а также на исторические исследования доктора исторических наук Сергея Сегеды. Учёный считает, что предки современных гагаузов жили в причерноморских степях ещё во времена Киевской Руси и были известны как «Черные клобуки».
Сегодня в Украине проживает почти 32 тысячи гагаузов, преимущественно на юге Одесской области. Несмотря на многовековую историю и собственный язык, представители общины всё чаще говорят о кризисе идентичности: во многих селах дети уже не владеют гагаузским даже на бытовом уровне.
Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева пообщалась с педагогами, деятелями культуры, общественными активистами и представителями гагаузских общин Одесчины, чтобы выяснить, почему вопрос статуса коренного народа стал для них не только политическим, но и вопросом культурного выживания.
Что гарантирует Украина коренным народам?
Коренной народ — это:
- этническое сообщество, сформировавшееся на территории Украины;
- носитель самобытного языка и культуры;
- этническое меньшинство;
- не имеет собственного государственного образования за пределами Украины;
- осознаёт себя коренным народом Украины.
В Украине официально признаны три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки. Их статус закреплён в Законе «О коренных народах Украины», который Верховная Рада приняла в 2021 году.
Поскольку коренные народы, в отличие от национальных меньшинств, не имеют собственного государства за пределами Украины, государство берёт на себя повышенные обязательства по их защите.
Преференции и права коренных народов:
- Государство официально признаёт представительные органы (у крымских татар это Курултай и Меджлис), а органы власти обязаны консультироваться с ними при принятии решений, касающихся прав и интересов коренных народов.
- Право через представительные органы представлять себя на международной арене (в ООН, Совете Европы и т.д.) для защиты своих прав.
- Представительные органы коренных народов имеют право на получение финансовой поддержки из Госбюджета Украины, государство может финансировать программы развития коренных народов.
- Имеют право на сохранение наследия, создание собственных учебных заведений с обучением на родном языке (или изучением родного языка), а также собственных медиа при финансовой поддержке государства.
Корни гагаузов — в степях Буджака
Юрий Димчогло, глава «Ассоциации гагаузских обществ Украины»:
— Недавно, посещая гагаузское село Виноградовка (Курчу) Болградского района, я зашёл в детский сад и обратился к малышам на гагаузском. Оказалось, что из 14 детей в группе родной язык знают только двое.
К сожалению, аналогичная ситуация и в других гагаузских селах Украины. Исключением остаются лишь Александровка и Дмитровка — эти сёла расположены в глубинке Болградского района и «самосохраняются».
Сегодня гагаузы имеют статус национального меньшинства. Но у других нацменьшинств есть Родина-мать: у болгар — Болгария, у венгров — Венгрия, у молдаван — Молдова и т.д. Каждая страна помогает своей диаспоре. Например, Болгария — учебниками, книгами, программами. Болгары из Украины могут бесплатно учиться в вузах Болгарии. У гагаузов таких возможностей нет.
Оппоненты говорят: ведь есть Гагаузия. Но это лишь автономное территориальное образование на юге Молдовы, а не отдельное государство.
К законопроекту приложено научное обоснование. Предки гагаузов — тюркоязычные кочевники — жили в причерноморских степях ещё в IX–XIII веках. Упоминание о них есть в «Слове о полку Игореве». Когда гагаузы массово переселялись с Балкан в Буджак, они фактически возвращались на свои исторические земли.
Кстати, в Болгарии гагаузов не признают, там их называют болгарами, в Греции — греками, в Румынии — турками-христианами. И только на территории Украины, в Бессарабии, у нас сохранилось собственное историческое название.
Когда Верховная Рада примет поправки к закону, гагаузы получат возможность создать представительный орган с юридическим статусом — для взаимодействия с государственными структурами.
Это непростой процесс: Закон «О коренных народах Украины» приняли в 2021 году, а Меджлис крымских татар получил официальный статус только в 2025-м. Однако именно эта имплементация подтолкнула нас к активным действиям.
Нас ждёт путь к созданию представительного органа. Это будет народное собрание гагаузов Украины, в которое войдут представители каждого села с компактным проживанием гагаузов, а также общественных организаций.
Родной язык — как иностранный: мы на грани утраты идентичности
Прасковья Долапчи, директор Котловинского лицея Ренийского горсовета:
— Предоставление гагаузам статуса коренного народа Украины — это не просто юридический шаг. Это вопрос нашего выживания как этноса, это крик о помощи, который уже невозможно игнорировать. Представьте себе: в гагаузском селе Котловина более половины учеников лицея не владеют родным языком — родители перестали разговаривать с детьми на гагаузском.
Для нас, учителей, это настоящий парадокс и невыразимая боль. Смотришь на ребёнка: папа и мама, бабушки и дедушки — все до седьмого колена чистокровные гагаузы, а ребёнок не знает родного языка.
Когда дети приходят на уроки и начинают изучать язык предков, он звучит для них как английский.
Печально, но приходится констатировать: гагаузы стоят на грани утраты идентичности.
Сейчас в лицее гагаузский язык изучается почти символически. В начальной школе — всего один час в неделю, в 5–11 классах — полтора-два часа. Слава Богу, учебники есть — их издают в Украине, и за это мы искренне благодарны. Но кроме учебников — полный вакуум. Ни художественной литературы, ни детских книг на гагаузском языке. Благодаря помощи Гагаузской автономии из Молдовы к нам поступают какие-то периодические издания и словари через Областной центр гагаузской культуры в Виноградовке. Но разве так должна возрождаться культура?
Если гагаузов наконец признают коренным народом Украины, у нас появится крыло для полёта — государственное финансирование на издание книг и поддержку собственных медиа. А ещё нам нужны курсы повышения квалификации для преподавателей гагаузского языка.
Я не говорю о том, что нужно переводить всё обучение на гагаузский — это нецелесообразно. Но увеличить количество уроков языка, литературы и истории необходимо.
Статус коренного народа — это о спасении живой культуры: финансировании музеев, фестивалей, фольклора и ремёсел. Посмотрите на наш лицей: здесь действует уникальный музейный комплекс, дышащий историей гагаузов, к нам приезжают гости со всего мира. А знаете, как это финансируется? Согласно штатному расписанию, мы можем иметь лишь 25% ставки руководителя кружка. Четверть ставки — за сохранение национальной памяти…
Наши общественные деятели делают всё на волонтёрских началах, из любви к своему краю. Но нам нужна помощь государства и железобетонные гарантии. Только тогда мы сможем уверенно сказать: мы — гагаузы, мы сохранили своё лицо, и мы — неотъемлемая часть Украины.
Это сделает народ более «видимым» на полиэтнической карте Украины
Ярослава Мищенко, заслуженная журналистка Украины, менеджер проекта «Украина православная», уроженка юга Одесчины:
— Считаю, что статус коренного народа гагаузам очень нужен — это сделает народ более «видимым» на яркой полиэтнической карте Украины. Такое признание влечёт и финансовые обязательства государства: разработку региональной программы развития культуры и литературы, поддержку образования, медиа на гагаузском языке — это было бы прекрасно. В конце концов, гагаузская община будет видеть, что государство вкладывается в её развитие.
В прошлом году я присутствовала на Форуме гагаузского меньшинства, который проводила Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Прекрасное мероприятие — с фотовыставкой, выступлениями коллективов, экспозициями предметов быта и содержательной лекцией профессора Сергея Сегеды, который доказывал, что родина гагаузов — Буджак.
Но что особенно привлекло внимание: там были представлены книги на гагаузском языке, переводы христианской литературы. Гагаузы — очень религиозный народ, и я радовалась, что существуют базовые православные книги на родном языке, но некоторые из них были изданы… в Санкт-Петербурге. Мне стало очень грустно от того, что их издал не Киев.
Недавно Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства жителям Приднестровья (Приднестровье — непризнанное образование в Молдове, где живут гагаузы). То есть Россия, которая оторвала часть территории Молдовы, превратив её в контрабандистский анклав и очаг «русского мира», ещё и начала выдавать российские паспорта гагаузам. Получая, вероятно, для себя право и их «защищать».
Да, молдавские гагаузы — не украинские. Мы интегрированы в политическую и общественную жизнь Украины. В Украине есть три генерала-гагауза (один из них — Герой Украины), из каждого гагаузского села от 50 до 100 человек служат в ВСУ.
Гагаузы дали Украине известного политического обозревателя Ивана Капсамуна, который также служил и был ранен. Этот народ заслуживает правовой самоидентификации.
Это полезно ещё и для того, чтобы молдавские гагаузы видели, как ведут себя украинские, и понимали, что «русский мир», который искалечил родную страну и твой край, — это не что-то хорошее.
На форуме гагаузы пели гимн Украины на украинском языке, и я видела, как они гордятся своей страной. И думаю: насколько и гагаузы, и Украина стали бы сильнее, если бы закон стимулировал развитие этого народа.
Язык не нужно «защищать» — на нём нужно говорить
Домна Брынза, ветеран педагогического труда, жительница села Котловина Ренийской громады:
— Я много читала о законопроекте и составила собственное мнение: этот вопрос не слишком актуален, поскольку в стране во время большой войны есть более важные проблемы, требующие первоочередного финансирования. У нас разрушены города и сёла, страдает экономика, а мы, гагаузы, будем просить деньги из госбюджета на финансирование своих национальных программ?
Думаю, сейчас у всех нас одна проблема — война. Одна боль — погибшие и пропавшие без вести. И все силы должны быть направлены на достижение мира.
Сегодня многие люди, особенно пенсионеры, находятся в тяжёлом положении, пенсии маленькие. Дети не могут приехать и помочь родителям, как раньше. Дети не могут приехать даже на похороны родителей.
Я люблю свой язык, горжусь своим народом и его историей. Мы с мужем — гагаузы, оба с высшим образованием, врач и педагог, всегда разговаривали дома на гагаузском, наши дети владеют родным языком. Но у детей смешанные семьи. У одного сына жена молдаванка, у другого — болгарка. В своих семьях они говорят на том языке, на котором им комфортно. Их дети — соответственно.
Наша дочь вышла замуж за гагауза. Несмотря на то, что они живут в Одессе, дома разговаривают исключительно на гагаузском. Их трое детей понимают родной язык, хотя говорят с трудом.
Никакой закон не поможет сохранить язык, если в семьях на нём не будут говорить.
Я учу внуков: изучайте родной язык — благодаря ему вы будете чувствовать себя комфортно в любой стране, где говорят на языках тюркской группы.
Культура на «минималках» и энтузиазме
Пантелей Кирмизи, заслуженный работник культуры Украины, житель села Кубей Болградского района:
— Вопрос о присвоении гагаузам статуса коренного народа я считаю актуальным. Как это — жить без Родины, без родной земли?
Статус коренного народа предполагает поддержку прежде всего в сфере культуры. Некоторые спрашивают: а как в селе Кубей, где живут гагаузы и болгары, воспримут то, что гагаузы получат статус и преференции? Думаю, большинство поймёт это правильно и оценит положительно. У нас много смешанных семей: болгарки выходили замуж за гагаузов, гагаузки — за болгар. Люди учили языки друг друга. Нам нечего делить. У меня самого есть и гагаузские, и болгарские корни. А мой отец говорил: «Если бы в Кубее ещё и ромы жили, я бы выучил и их язык».
Проблему вижу в другом — в отношении к культуре. Она всегда финансировалась по остаточному принципу. Так и сейчас: чиновники выписывают себе премии, а работники культуры существуют на «минималке» и энтузиазме.
Закон можно принять, проблема — в отношении. Как его изменить? И я имею в виду не только чиновников и депутатов.
Сегодня большинство родителей не интересуются воспитанием детей: накормили, одели, купили дорогой телефон, записали в кружок — и всё. Родителей, которые приходят на репетиции, интересуются жизнью коллективов, — единицы. Ценности изменились — не знаю, к чему мы придём.
Раньше работа сельских клубных учреждений была на высоком уровне. Сейчас вся деятельность — в ленте Facebook. На деле же коллективы исчезают, а те, что ещё остались, — уже слабые.
Справка «ОЖ»
Общая численность гагаузов в мире составляет около 240–250 тысяч человек. Больше всего гагаузов проживает в Молдове, где существует автономный регион Гагаузия. Также общины есть в Болгарии, Румынии и Турции.
В Украине проживает почти 32 тысячи гагаузов, преимущественно на юге Одесской области. Они имеют собственный язык, относящийся к тюркской группе, культуру и многовековую историю. Большинство исповедует православие — именно это делает их уникальными, ведь большинство тюркских народов являются мусульманами.
