Ключевые моменты:

Задержание группы с ТЦК в Одессе: СБУ, Нацполиция и ВСУ обезвредили преступников, требовавших деньги, угрожая фронтом.

Наводчик из ТЦК искал жертв, группа следила, затягивала в минивэны ТЦК и выбивала средства.

Задержание «на горячем»: спецназовцы взяли во время похищения одессита.

Требовали деньги и угрожали фронтом

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ вместе с Нацполицией при поддержке Главнокомандующего ВСУ и командования Сухопутных войск обезвредили в Одессе преступную группу. В нее входили представители местного ТЦК и СП.

Следовательно, по данным следствия, злоумышленники потребовали средства у граждан. А при отказе применяли насилие и угрожали принудительной отправкой «штурмовиками на передовую» в ускоренном порядке.

«Выбивали» деньги прямо в служебном минивэне ТЦК, куда пострадавших силой затягивали.

В результате СБУ привлекли спецназовцев и взяли группировку «на горячем» во время похищения еще одного одессита и вымогали с него деньги. К слову, во время задержания фигуранты сопротивлялись. Соответственно, спецназовцы СБУ прострелили колеса их авто, чтобы остановить побег. Однако никто не пострадал от выстрелов.

Следует отметить, что группу «наводил» местный житель, служивший в ТЦК. Он искал жертвы, изучал их маршруты. Впоследствии злоумышленники следили за жертвой и нападали на улицах или дорогах.

Для операций использовали два служебных минивэна: в одном держали заложников, а с другой контролировали ситуацию.

Добавим, что задержанным планируется вручить подозрение по ч. 4 ст. 189 УКУ (вымогательство в особо крупных размерах или организованной группой во время военного положения). Речь идет о 12 годах заключения с конфискацией имущества.

Решается вопрос о мере пресечения. Операцию координировала Хаджибейская окружная прокуратура Одессы.

Напомним, по распоряжению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник Одесского областного ТЦК и СП, а также руководитель Пересыпского районного ТЦК и СП. Кроме того, начальнику Главного управления военной службы правопорядка ВСУ поручено провести отдельное служебное расследование.