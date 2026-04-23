Суд в Одессе решает судьбу ТЦКшников

В Хаджибейском районном суде Одессы выбирают меру пресечения сотрудникам ТЦК, задержанным со стрельбой во время вымогательства 30 тыс. долларов.

Первого подозреваемого 1997 г.р., стрелка Пересыпского РТЦК, обвиняется в незаконном лишении свободы и разбое, совершенном группой лиц. Подозреваемый утверждает, что деньги в их машине к нему не имеют отношения.

Добавим, что прокурор требует заключения под стражу в СИЗО без права залога. Адвокат же просит залог, ссылаясь на отсутствие судимостей, наличие жены и ребенка. Также известно, что обвиняемый служил два года на третьей линии обороны, в боевых действиях не участвовал. К слову, работник ТЦК не понимает обвинений, уверяет, что за время работы в ТЦК не брал взяток и не избивал людей.

Напомним, по данным следствия, работники ТЦК потребовали средства у граждан. А при отказе применяли насилие и угрожали принудительной отправкой «штурмовиками на передовую» в ускоренном порядке.

Кроме того, ситуация с нарушениями прав человека в одесских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) наконец-то получила жесткую правовую оценку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Одесса стала «сигналом» для всей страны: эпоха системной безнаказанности и коррупции в военкоматах подходит к концу, а за каждое нарушение наступит реальная ответственность.

Источник: “Думская”