Ключевые моменты:

  • Виктор Фанаржи добровольно пошёл в военкомат в начале полномасштабной войны
  • Боец прошёл Угледар, Бахмут и Авдеевку, а погиб, спасая раненого побратима
  • В апреле семье защитника вручили государственный орден «За мужество» III степени — посмертно
  • Друзья и командир вспоминают Виктора как человека, который всегда помогал другим, не терял оптимизма и никогда не жаловался на трудности фронта

Истории погибших украинских военных сегодня становятся частью не только семейной памяти, но и национальной летописи войны.

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева пообщалась с друзьями погибшего воина Виктора Фанаржи из Рени, его одноклассницей и боевым командиром. Их воспоминания помогли восстановить не только фронтовой путь бойца, но и историю человека, которого в родном городе помнят за искренность, доброту и готовность прийти на помощь в любой момент. Именно за это побратимы дали ему позывной «Фанарик».

Мозолистые руки, которые держали фронт

Фанаржи

«Куда я денусь?» — с улыбкой отвечал он друзьям на просьбы беречь себя.

Солдат Виктор Фанаржи прошёл самые страшные точки этой войны и мог погибнуть десятки раз. Его оружием был не только автомат, но и невероятный оптимизм, за который побратимы называли его «Фанариком».

В апреле государственный орден «За мужество» наконец нашёл своего Героя. К сожалению — посмертно.

Орденом «За мужество» III степени Виктор Фанаржи, которого побратимы называли «Фанариком», был награждён за невероятную личную отвагу, проявленную при защите родной земли, и за искреннее, самоотверженное выполнение своего долга перед Родиной. Почётную награду получила мать солдата Людмила Ивановна Лупашко.

Первая заместительница городского головы Людмила Чакир передаёт орден Людмиле Лупашко
Первая заместительница городского головы Людмила Чакир передаёт орден Людмиле Лупашко

Жители Рени провожали в последний путь своего героя в августе прошлого года: пришли друзья, одноклассники, приехал с фронта боевой командир. Именно они словно по кусочкам собрали портрет молодого защитника, который до войны работал оператором на заправке, всегда приходил на помощь друзьям и любил играть в шахматы.

— С началом большой войны Витя сразу пошёл в военкомат, но ему отказали: тогда желающих дать отпор врагу было очень много, — рассказывает друг семьи Марин Асаржи. — Через неделю Витя снова пошёл в военкомат. На этот раз его взяли по контракту. Он воевал почти два с половиной года, иногда приезжал в отпуск. О войне говорил мало. Но лучше любых слов «рассказывали» его руки — они были мозолистыми. Это были руки человека, который многое увидел и пережил. Каждый раз, когда он приезжал в отпуск, мы сидели за столом, вспоминали знакомых. Когда в очередной раз поднимали рюмку за тех, кто защищает Родину, я попросил его: «Витя, береги себя». Он ответил: «Куда я денусь?»

Марин Асаржи, друг Виктора Фанаржи
Марин Асаржи, друг Виктора Фанаржи

Он бросился на помощь и погиб вместе с побратимом

— С начала войны Витя воевал в моём подразделении и прошёл очень горячие точки. Мы защищали Угледар, Бахмут, Авдеевку. Бои были тяжёлыми, под постоянными артиллерийскими обстрелами. Он никогда не жаловался на трудности жизни в окопах: есть приказ — будем выполнять. Вообще Виктор Фанаржи был светлым человеком, сплошным позитивом, поэтому товарищи и дали ему позывной «Фанарик», — рассказал боевой командир Виктора.

Рассказал командир, имя которого по понятным причинам мы не называем, и о последнем бое «Фанарика».

В тот день был очередной чрезвычайно тяжёлый бой — отряд отбивался пять часов. Когда наступление почти удалось остановить, уничтожив много живой силы противника, враг активизировал артиллерию.

— Витя увидел, что его товарищ упал и раненый лежит на открытой местности. Он бросился на помощь и начал тянуть его в окоп. Тут их и накрыл артиллерийский снаряд. Я словно сына потерял, — не сдерживает слёз офицер. — Летом прошлого года у Вити был день рождения, ему исполнилось 34 года, мы отмечали. Когда я поздравлял его, сказал: «Витя, тебе пора жениться! Хочу, чтобы мы поехали на твою свадьбу, чтобы у тебя была семья и дети. А чтобы это произошло, обещаю, что в августе, ко Дню Независимости, я сделаю тебе отпуск домой». Но так получилось, что домой он поехал раньше — на щите.

Похороны, вручение Государственного флага матери погибшего
Похороны, вручение Государственного флага матери погибшего

Воспоминания друзей: покрасил забор и украл невесту

— Витя был другом моего мужа, — рассказывает Виктория Демидчик-Асаржи. — Помню, когда мы готовились к свадьбе, Витя покрасил нам забор и лавочку возле него.

Орденом «За мужество» III степени Виктор Фанаржи, которого побратимы называли «Фанариком», был награждён за невероятную личную отвагу, проявленную при защите родной земли, и за искреннее, самоотверженное выполнение своего долга перед Родиной. Почётную награду получила мать солдата Людмила Ивановна Лупашко.

Первая заместительница городского головы Людмила Чакир передаёт орден Людмиле Лупашко
Первая заместительница городского головы Людмила Чакир передаёт орден Людмиле Лупашко

Жители Рени провожали в последний путь своего героя в августе прошлого года: пришли друзья, одноклассники, приехал с фронта боевой командир. Именно они словно по кусочкам собрали портрет молодого защитника, который до войны работал оператором на заправке, всегда приходил на помощь друзьям и любил играть в шахматы.

— С началом большой войны Витя сразу пошёл в военкомат, но ему отказали: тогда желающих дать отпор врагу было очень много, — рассказывает друг семьи Марин Асаржи. — Через неделю Витя снова пошёл в военкомат. На этот раз его взяли по контракту. Он воевал почти два с половиной года, иногда приезжал в отпуск. О войне говорил мало. Но лучше любых слов «рассказывали» его руки — они были мозолистыми. Это были руки человека, который многое увидел и пережил. Каждый раз, когда он приезжал в отпуск, мы сидели за столом, вспоминали знакомых. Когда в очередной раз поднимали рюмку за тех, кто защищает Родину, я попросил его: «Витя, береги себя». Он ответил: «Куда я денусь?»

Марин Асаржи, друг Виктора Фанаржи
Марин Асаржи, друг Виктора Фанаржи

Он бросился на помощь и погиб вместе с побратимом

— С начала войны Витя воевал в моём подразделении и прошёл очень горячие точки. Мы защищали Угледар, Бахмут, Авдеевку. Бои были тяжёлыми, под постоянными артиллерийскими обстрелами. Он никогда не жаловался на трудности жизни в окопах: есть приказ — будем выполнять. Вообще Виктор Фанаржи был светлым человеком, сплошным позитивом, поэтому товарищи и дали ему позывной «Фанарик», — рассказал боевой командир Виктора.

Рассказал командир, имя которого по понятным причинам мы не называем, и о последнем бое «Фанарика».

В тот день был очередной чрезвычайно тяжёлый бой — отряд отбивался пять часов. Когда наступление почти удалось остановить, уничтожив много живой силы противника, враг активизировал артиллерию.

— Витя увидел, что его товарищ упал и раненый лежит на открытой местности. Он бросился на помощь и начал тянуть его в окоп. Тут их и накрыл артиллерийский снаряд. Я словно сына потерял, — не сдерживает слёз офицер. — Летом прошлого года у Вити был день рождения, ему исполнилось 34 года, мы отмечали. Когда я поздравлял его, сказал: «Витя, тебе пора жениться! Хочу, чтобы мы поехали на твою свадьбу, чтобы у тебя была семья и дети. А чтобы это произошло, обещаю, что в августе, ко Дню Независимости, я сделаю тебе отпуск домой». Но так получилось, что домой он поехал раньше — на щите.

Похороны, вручение Государственного флага матери погибшего
Похороны, вручение Государственного флага матери погибшего

Воспоминания друзей: покрасил забор и украл невесту

— Витя был другом моего мужа, — рассказывает Виктория Демидчик-Асаржи. — Помню, когда мы готовились к свадьбе, Витя покрасил нам забор и лавочку возле него.

Виктория Демидчик-Асаржи
Виктория Демидчик-Асаржи

Вообще он всегда приходил на помощь в разных хозяйственных делах. И сейчас, когда мы с мужем ходим по дому, часто вспоминаем: это помогал делать Витя, и это помогал… У меня, кроме слова «удивительный», другого определения для Вити нет. Удивительный человек, надёжный друг. В день нашей свадьбы он прямо сказал, что по традиции планирует украсть меня, невесту. Мой муж всегда был настороже, поэтому Вите удалось осуществить задуманное только с третьей попытки — и то с моей помощью. Какие же хорошие были времена…

— Витя был очень добрым и всегда говорил то, что думает, — добавляет одноклассница героя Ольга Бабина. — Обычно людей не очень любят за такую черту. Но нужно быть очень сильным, чтобы всегда говорить правду в глаза. Очень смелый и всегда улыбающийся Витя — таким мы его будем помнить.

Ольга Бабина, одноклассница героя
Ольга Бабина, одноклассница героя

— Дай Бог, чтобы его подвиг, героическая гибель многих украинцев были не напрасны, — говорит боевой офицер. — С фашистами нельзя мириться. Пока эта орда не остановится, у нас не будет спокойной жизни. Дай Бог, будет победа, и я обязательно ещё раз приеду в Рени — к «Фанарику» на могилу.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине сестра осуществила мечту брата, который погиб на фронте.

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