Ключевые моменты:

Виктор Фанаржи добровольно пошёл в военкомат в начале полномасштабной войны

Боец прошёл Угледар, Бахмут и Авдеевку, а погиб, спасая раненого побратима

В апреле семье защитника вручили государственный орден «За мужество» III степени — посмертно

Друзья и командир вспоминают Виктора как человека, который всегда помогал другим, не терял оптимизма и никогда не жаловался на трудности фронта

Истории погибших украинских военных сегодня становятся частью не только семейной памяти, но и национальной летописи войны.

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева пообщалась с друзьями погибшего воина Виктора Фанаржи из Рени, его одноклассницей и боевым командиром. Их воспоминания помогли восстановить не только фронтовой путь бойца, но и историю человека, которого в родном городе помнят за искренность, доброту и готовность прийти на помощь в любой момент. Именно за это побратимы дали ему позывной «Фанарик».

Мозолистые руки, которые держали фронт

«Куда я денусь?» — с улыбкой отвечал он друзьям на просьбы беречь себя.

Солдат Виктор Фанаржи прошёл самые страшные точки этой войны и мог погибнуть десятки раз. Его оружием был не только автомат, но и невероятный оптимизм, за который побратимы называли его «Фанариком».

В апреле государственный орден «За мужество» наконец нашёл своего Героя. К сожалению — посмертно.

Орденом «За мужество» III степени Виктор Фанаржи, которого побратимы называли «Фанариком», был награждён за невероятную личную отвагу, проявленную при защите родной земли, и за искреннее, самоотверженное выполнение своего долга перед Родиной. Почётную награду получила мать солдата Людмила Ивановна Лупашко.

Жители Рени провожали в последний путь своего героя в августе прошлого года: пришли друзья, одноклассники, приехал с фронта боевой командир. Именно они словно по кусочкам собрали портрет молодого защитника, который до войны работал оператором на заправке, всегда приходил на помощь друзьям и любил играть в шахматы.

— С началом большой войны Витя сразу пошёл в военкомат, но ему отказали: тогда желающих дать отпор врагу было очень много, — рассказывает друг семьи Марин Асаржи. — Через неделю Витя снова пошёл в военкомат. На этот раз его взяли по контракту. Он воевал почти два с половиной года, иногда приезжал в отпуск. О войне говорил мало. Но лучше любых слов «рассказывали» его руки — они были мозолистыми. Это были руки человека, который многое увидел и пережил. Каждый раз, когда он приезжал в отпуск, мы сидели за столом, вспоминали знакомых. Когда в очередной раз поднимали рюмку за тех, кто защищает Родину, я попросил его: «Витя, береги себя». Он ответил: «Куда я денусь?»

Он бросился на помощь и погиб вместе с побратимом

— С начала войны Витя воевал в моём подразделении и прошёл очень горячие точки. Мы защищали Угледар, Бахмут, Авдеевку. Бои были тяжёлыми, под постоянными артиллерийскими обстрелами. Он никогда не жаловался на трудности жизни в окопах: есть приказ — будем выполнять. Вообще Виктор Фанаржи был светлым человеком, сплошным позитивом, поэтому товарищи и дали ему позывной «Фанарик», — рассказал боевой командир Виктора.

Рассказал командир, имя которого по понятным причинам мы не называем, и о последнем бое «Фанарика».

В тот день был очередной чрезвычайно тяжёлый бой — отряд отбивался пять часов. Когда наступление почти удалось остановить, уничтожив много живой силы противника, враг активизировал артиллерию.

— Витя увидел, что его товарищ упал и раненый лежит на открытой местности. Он бросился на помощь и начал тянуть его в окоп. Тут их и накрыл артиллерийский снаряд. Я словно сына потерял, — не сдерживает слёз офицер. — Летом прошлого года у Вити был день рождения, ему исполнилось 34 года, мы отмечали. Когда я поздравлял его, сказал: «Витя, тебе пора жениться! Хочу, чтобы мы поехали на твою свадьбу, чтобы у тебя была семья и дети. А чтобы это произошло, обещаю, что в августе, ко Дню Независимости, я сделаю тебе отпуск домой». Но так получилось, что домой он поехал раньше — на щите.

Воспоминания друзей: покрасил забор и украл невесту

— Витя был другом моего мужа, — рассказывает Виктория Демидчик-Асаржи. — Помню, когда мы готовились к свадьбе, Витя покрасил нам забор и лавочку возле него.

Орденом «За мужество» III степени Виктор Фанаржи, которого побратимы называли «Фанариком», был награждён за невероятную личную отвагу, проявленную при защите родной земли, и за искреннее, самоотверженное выполнение своего долга перед Родиной. Почётную награду получила мать солдата Людмила Ивановна Лупашко.

Жители Рени провожали в последний путь своего героя в августе прошлого года: пришли друзья, одноклассники, приехал с фронта боевой командир. Именно они словно по кусочкам собрали портрет молодого защитника, который до войны работал оператором на заправке, всегда приходил на помощь друзьям и любил играть в шахматы.

— С началом большой войны Витя сразу пошёл в военкомат, но ему отказали: тогда желающих дать отпор врагу было очень много, — рассказывает друг семьи Марин Асаржи. — Через неделю Витя снова пошёл в военкомат. На этот раз его взяли по контракту. Он воевал почти два с половиной года, иногда приезжал в отпуск. О войне говорил мало. Но лучше любых слов «рассказывали» его руки — они были мозолистыми. Это были руки человека, который многое увидел и пережил. Каждый раз, когда он приезжал в отпуск, мы сидели за столом, вспоминали знакомых. Когда в очередной раз поднимали рюмку за тех, кто защищает Родину, я попросил его: «Витя, береги себя». Он ответил: «Куда я денусь?»

Он бросился на помощь и погиб вместе с побратимом

— С начала войны Витя воевал в моём подразделении и прошёл очень горячие точки. Мы защищали Угледар, Бахмут, Авдеевку. Бои были тяжёлыми, под постоянными артиллерийскими обстрелами. Он никогда не жаловался на трудности жизни в окопах: есть приказ — будем выполнять. Вообще Виктор Фанаржи был светлым человеком, сплошным позитивом, поэтому товарищи и дали ему позывной «Фанарик», — рассказал боевой командир Виктора.

Рассказал командир, имя которого по понятным причинам мы не называем, и о последнем бое «Фанарика».

В тот день был очередной чрезвычайно тяжёлый бой — отряд отбивался пять часов. Когда наступление почти удалось остановить, уничтожив много живой силы противника, враг активизировал артиллерию.

— Витя увидел, что его товарищ упал и раненый лежит на открытой местности. Он бросился на помощь и начал тянуть его в окоп. Тут их и накрыл артиллерийский снаряд. Я словно сына потерял, — не сдерживает слёз офицер. — Летом прошлого года у Вити был день рождения, ему исполнилось 34 года, мы отмечали. Когда я поздравлял его, сказал: «Витя, тебе пора жениться! Хочу, чтобы мы поехали на твою свадьбу, чтобы у тебя была семья и дети. А чтобы это произошло, обещаю, что в августе, ко Дню Независимости, я сделаю тебе отпуск домой». Но так получилось, что домой он поехал раньше — на щите.

Воспоминания друзей: покрасил забор и украл невесту

— Витя был другом моего мужа, — рассказывает Виктория Демидчик-Асаржи. — Помню, когда мы готовились к свадьбе, Витя покрасил нам забор и лавочку возле него.

Вообще он всегда приходил на помощь в разных хозяйственных делах. И сейчас, когда мы с мужем ходим по дому, часто вспоминаем: это помогал делать Витя, и это помогал… У меня, кроме слова «удивительный», другого определения для Вити нет. Удивительный человек, надёжный друг. В день нашей свадьбы он прямо сказал, что по традиции планирует украсть меня, невесту. Мой муж всегда был настороже, поэтому Вите удалось осуществить задуманное только с третьей попытки — и то с моей помощью. Какие же хорошие были времена…

— Витя был очень добрым и всегда говорил то, что думает, — добавляет одноклассница героя Ольга Бабина. — Обычно людей не очень любят за такую черту. Но нужно быть очень сильным, чтобы всегда говорить правду в глаза. Очень смелый и всегда улыбающийся Витя — таким мы его будем помнить.

— Дай Бог, чтобы его подвиг, героическая гибель многих украинцев были не напрасны, — говорит боевой офицер. — С фашистами нельзя мириться. Пока эта орда не остановится, у нас не будет спокойной жизни. Дай Бог, будет победа, и я обязательно ещё раз приеду в Рени — к «Фанарику» на могилу.

Ранее мы сообщали, что на Одесчине сестра осуществила мечту брата, который погиб на фронте.