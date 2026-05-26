Ключевые моменты:

В Одессе готовят масштабную модернизацию трамвайной линии «Север–Юг».

Планируют заменить пути, контактную сеть и обновить подстанции.

Проект хотят финансировать за счет грантов ЕБРР и французского агентства AFD.

Модернизация трамвая «Север–Юг» в Одессе: что планируют сделать

В Одессе готовят масштабную реконструкцию трамвайного маршрута «Север–Юг», соединяющий крупнейшие районы города – Пересыпский и Киевский. Концепцию проекта обсудили во время онлайн-встречи городских властей с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Французским агентством развития (AFD), сообщает «Пассажирский транспорт».

Главная цель — сделать трамвай быстрее, надежнее и менее зависимым от изношенной инфраструктуры. В рамках проекта планируется:

полностью заменить рельсы на проблемных участках;

обновить контактную сеть;

модернизировать тяговые подстанции;

заменить старые кабельные линии.

По сути, речь идет о полной «пересборке» инфраструктуры, чтобы трамваи ходили стабильнее и реже останавливались из-за аварий.

Деньги — не из городского бюджета

Особый акцент сделан на финансировании. Европейские партнеры предлагают использовать гранты, чтобы город не набирал новые долги.

Представители ЕБРР и AFD представили финансовые инструменты, которые позволяют покрыть значительную часть расходов за счет международной помощи.

Первым шагом станет разработка проектной документации. Ее тоже планируют оплатить грантовыми средствами от французского агентства AFD.

Почему проект снова стал актуальным

Идею модернизации трамвайной линии обсуждали еще до войны — тогда речь шла о кредите ЕБРР и полной замене путей за десятки миллионов евро. Но проект остановили после начала полномасштабного вторжения.

Теперь к нему возвращаются, но уже с акцентом на грантовое финансирование и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры города.

Напомним, сегодня, 26 мая, в тестовом режиме планируется запуск двух трехсекционных трамваев по маршруту 7К: ул. 28-й бригады – площадь Старосенная. Как сообщили в мэрии, первая отправка вагонов: