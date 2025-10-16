По словам Лысака, приоритетными вопросами для него станут обеспечение безопасности, социальная защита военнослужащих, медицина и образование, а также подготовка к зиме. Также он пообещал устранить недостатки во избежание повторения трагедии с потопом в Одессе.

Безопасная составляющая – главная задача, которую поставил передо мной президент. Именно с ней я приехал в Одессу. Я, например, не знаю, в каком состоянии сейчас находятся наши укрытия. Это один из вопросов, который также буду поднимать уже с понедельника. Я не знаю, что с составляющей безопасности наших больниц и учебных заведений, с их альтернативными системами питания, – отметил Сергей Лысак.

Кроме того, глава новосозданной городской военной администрации выразил уверенность в том, что найдет общий язык с депутатским корпусом. По его словам, за депутатами будут оставаться все их функции и обязанности, оговоренные законами.

«Эти люди были избраны непосредственно горожанами, и их мнение мы будем учитывать, в частности, накануне планирования следующего бюджета», – добавил Лысак.

При этом он отметил, что в состав его команды войдут одесситы, и пообещал, что структура администрации будет представлена уже на следующей неделе.

Начальник МВА также отметил, что с сегодняшнего дня, 16 октября, обязанности городского головы исполняет секретарь городского совета Игорь Коваль. Написал ли кто-нибудь из состава исполкома заявления на увольнение, Сергею Лысаку пока неизвестно.

