«Одесская жизнь» собрала реакции политиков и экспертов на создание Одесской военной администрации после отстранения Геннадия Труханова;

Депутат Петр Обухов признал, что мэр не справился со своими обязанностями, но назвал способ его отстранения политическим;

Эксперт Анатолий Бойко считает, что создание ВГА – это шаг к централизации власти, а не к установлению справедливости;

Представители «Европейской Солидарности» расценивают ситуацию как политическую расправу и угрозу местному самоуправлению;

Народный депутат Алексей Гончаренко подчеркивает необходимость соблюдения законных процедур даже в отношении противоречивых фигур;

Общественная деятельница Зоя Казанжи связывает решение с изменениями в большой политике и подготовкой власти к новым выборам.

Петр Обухов, депутат Одесского горсовета от партии «Европейская солидарность»:

– Труханов как мэр мне не нравился. Сотни вопросов к нему. Город приходит в упадок. Все, что делалось, – делалось благодаря инициативам его подчиненных, которым он почти не мешал.

По нему было несколько уголовных дел и судебных процессов, которые почему-то годами не двигались к приговору. Такой человек точно не должен быть мэром Одессы.

Но способ, которым его отстранили от должности, мне тоже не нравится. Это выглядит как политическое решение, а не как восстановление справедливости.

В июле по моей инициативе горсовет обратился к Президенту относительно российского гражданства депутата горсовета Богдана Гиганова. Он открыто живет в России, ведет там бизнес, выступает на ТВ. Известны его паспортные данные. И ничего. Он до сих пор формально депутат Одесского горсовета.

На выборах мэра Одессы в 2020 году кандидат от «Слуги народа» занял четвертое место. Сейчас, согласно указам президента, обязанности мэра будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль – депутат от «Слуги народа», а главой военной администрации станет назначенный Зеленским военный.

Что касается горсовета – заменить его военными может только Верховная Рада. Пока таких прецедентов за годы войны не было.

Никаких выборов нового мэра во время войны не будет. И, думаю, еще примерно год после ее окончания тоже.

Теперь множество вопросов: как мы пройдем зиму? Будут ли завершены дела, начатые в последние месяцы? Продолжит ли городской бюджет выделять субвенции воинским частям? Будут ли подключены все когенерационные установки на крупных котельных? Примут ли правила эвакуации брошенных авто? Утвердят ли правила обращения с фасадами домов в центре города? Будут ли выполнены все ремонтные работы, запланированные на этот год? Что будет с уже утвержденными планами на следующий? Примут ли новый устав города, который уже разработан и опубликован?

Анатолий Бойко, глава Одесской областной организации ВГО «Комитет избирателей Украины»:

– Конечно, Геннадия Леонидовича отстранили от власти не за российский паспорт, не за коррупцию и уголовные дела, и даже не из-за гибели людей после ливня. Все это никого раньше не интересовало. И дальше бы тоже не интересовало.

Похоже, решение было принято во многом для того, чтобы расчистить место под введение городской военной администрации (ВГА). За последние годы ВГА уже ввели в Ровно, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве – не считая Краматорска, Северодонецка и Херсона, где их существование относительно обосновано.

В Одессе тема ВГА обсуждается с весны, реальные очертания она получила недавно, когда приняли решение об отнесении Одесской области к зоне боевых действий. Это упрощало введение ВГА. А потом пошел дождь, погибли люди. И, видимо, решили – момент удобный.

Это никоим образом не снимает претензий к Геннадию Леонидовичу и не оправдывает его и его «молодую команду» за нанесенный городу ущерб и ошибки.

Но вся эта ситуация имеет мало отношения к справедливости, безопасности или заботе об интересах одесситов. Это чисто политическое решение, оформленное выборочным применением закона.

Что касается введения ВГА, то ключевые риски следующие:

глава ВГА может единолично распоряжаться фактически всем в городе: бюджетом, кадрами и т.д.;

если накануне сложной зимы город-миллионник возглавит человек, который не имеет представления о городе, боюсь, зима для нас будет куда тяжелее, чем могла бы быть.

Анастасия Большедворова, депутат Одесского горсовета от партии «Европейская Солидарность»:

– Мэр Одессы Геннадий Труханов лишен гражданства Украины. Так как я в оппозиции, должна бы сказать: «Ура, наконец-то!» Но, на самом деле, ничего хорошего не жду. Есть немного «подковерных» игр. Во-первых, Одесса всегда была триггерной точкой для руководства страны. Представительства «зеленых» у нас почти нет. И в горсовете «Слуга народа» вовсе не в большинстве. Отсюда и конфликт. Ведь выборы в Одессе они проиграли – в крупнейшем, почти самом богатом регионе. Нужен ли Одессе новый мэр? Думаю, да. Это должен быть новый человек с современным взглядом и идеями. Но его должны выбрать сами одесситы. Кроме того, если в городе будет военная администрация, митинговать у мэрии уже никто не сможет.

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины:

– Как бы кому ни хотелось, но за Труханова голосовали одесситы. К тому же он родился в Одессе. Снять Труханова? Тогда, пожалуйста, делайте это исключительно законным путем. К Труханову много вопросов, против него открыты уголовные дела. Так расследуйте, доводите, передавайте в суд. Делайте заседания открытыми, чтобы избиратели видели, что происходит. Если он виновен – это должен решать суд. Сегодня забрали гражданство у Труханова – и все радуются, потому что он плохой. А завтра эта машина репрессий заработает против неудобных людей. Сегодня мы видим последний день существования местного самоуправления в Украине. Умирает Магдебургское право. Добро пожаловать в новое право Владимира Зеленского.

Алексей Потапский, глава фракции «Европейская Солидарность» в Одесском горсовете, председатель комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов:

– Я очень негативно к этому отношусь. Президент у власти уже шесть лет – и только сейчас вдруг увидел, что у господина Труханова есть российское гражданство. Война идет почти четыре года, и вопросов не было. На мой взгляд, это скорее политическая расправа. Ничего общего с демократией здесь нет. Труханова выбирали граждане – около ста тысяч человек. Если можно решением одного человека отменить выбор избирателей – то зачем тогда выборы? Мы воюем с тоталитарным государством, но сами идем к автократии, где один человек решает судьбу всех. Мне как гражданину это неприемлемо. Я не защищаю Труханова, к нему много претензий. Но все должно проходить по закону. Согласно закону, нужно собрать сессию горсовета, где депутаты принимают к сведению указ президента. Только после этого секретарь горсовета может исполнять обязанности мэра.

Это опасная тенденция. Мы видели, как это происходило в Чернигове, где вместо единства началась борьба за власть и ресурсы. Это точно не на пользу одесситам, которых ждет тяжелая зима.

Зоя Казанжи, журналистка, общественная деятельница:

– Я не собираюсь защищать Труханова, не собираюсь хвалить или ругать Зеленского. С обоими все давно ясно. По беспределу? Да. И с обеих сторон. Почему все это произошло именно сейчас? Зеленский активно общается с Трампом. Возможно, американский «остановитель войн» ориентирует Зеленского на завершение войны. Возможно, нашему шоумену внушают, что скоро он вновь войдет в привычную стихию – играть вождя, идущего на второй срок. Чтобы победить. А побеждать будет сложнее. Возможно, поэтому и «зачищают территорию». Помните известное: если что-то происходит, ищите ответ на вопрос – кому это выгодно? Не стоит стонать, что «раскачивают Одессу» или что «Труханов обеспечивал стабильность». Одессу в худшие времена удерживали люди. Обычные. Без полномочий и ресурсов. Люди, а не Зеленский со своими видео и телемарафоном. И не Труханов со своими украденными миллионами.

