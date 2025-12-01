Ключевые моменты:

Департамент здравоохранения Одессы возглавила Елена Колоденко.

Она опытный врач и ученый с многолетним стажем.

Новая руководительница Департамента здравоохранения Одессы

О назначении Елены Колоденко сообщил официальный телеграм-канал главы Одесской МВА Сергея Лысака. Она пришла на смену Левону Никогосяну, который покинул должность в начале ноября.

Елена Колоденко родилась в Харькове, однако с детства живет в Одессе. В медицину она пришла еще школьницей — работала санитаркой в городской больнице. После получения медицинского образования прошла стажировку в США, выбрала направление эндокринологии и последовательно защитила кандидатскую, а затем докторскую диссертации.

С 2001 года Колоденко участвовала в международных проектах, включая стажировку Американского союза здравоохранения. В 2003 году получила специализацию эндокринолога, а в 2008 году — научную степень кандидата медицинских наук.

В 2008–2018 годах работала врачом и затем руководителем клиники «Саногенез» на базе комплекса «Белая акация». В 2020 году защитила докторскую диссертацию. С 2018 года и до назначения в горсовет возглавляла Центр первичной медико-санитарной помощи №3.

Теперь перед ней стоит задача — выстроить эффективную работу городской системы здравоохранения, улучшить предоставление медицинских услуг и обеспечить качественную помощь одесситам.

