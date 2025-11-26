Ключевые моменты
- На сайте Одесского городского совета появилась официальная электронная почта ОМВА, по которой одесситы могут отправлять обращения: omva@omr.gov.ua.
- Руководство ОМВА также будет проводить личный прием граждан; детали можно узнать по телефону (048) 722-04-71.
Как связаться с городской военной администрацией в Одессе
Недавно «ОЖ» по просьбе читателей анализировало возможность общения жителей Одессы с руководством созданной городской военной администрации. На момент выхода материала на личной странице главы ОМВА Сергея Лысака в сети Facebook было множество просьб, предложений, жалоб и слов благодарности. Однако официально отправить какую-либо информацию в ОМВА было невозможно из-за отсутствия официальных каналов коммуникации.
Теперь такая возможность есть. На сайте ОГС в разделе «Одесская городская военная администрация» появилась электронная почта: omva@omr.gov.ua.
Кроме того, согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения» (п.9), начальник МВА и его заместители будут осуществлять и
личный прием граждан.
Информацию об организации и проведении личного приема можно получить по телефону: (048) 722-04-71.
