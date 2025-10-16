Ключевые моменты:

Отопление включат не раньше 1 ноября. Его сдвинули из-за новых лимитов на потребление ресурсов.

В Одессе готовятся к любому развитию событий: проверяют работу пунктов обогрева, запасают дрова и топливо, тестируют генераторы в школах и садиках.

Есть план действий на случай ЧП. Департамент безопасности обновит план реагирования и сообщит жителям, как действовать в экстренных ситуациях.

Подготовка к новому отопительному сезону в Одессе

Все коммунальные службы Одессы готовы к запуску отопительного сезона. Несмотря на это, включать отопление начнут не раньше 1 ноября — таков срок, установленный новыми лимитами и изменениями в постановлении Кабмина №812.

Об этом заявила заместитель городского головы Анна Позднякова.

На внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мэр Геннадий Труханов поручил проверить пункты несокрушимости — они должны быть готовы к приему людей как пункты обогрева. Также тестируют работу булерьянов, пополняют запасы дров, топлива, горючих материалов. Проверяют генераторы в школах и детсадах — важно, чтобы они могли не только обеспечить свет, но и приготовление еды.

Отдельное внимание уделяется взаимодействию с бизнесом и волонтёрскими организациями — на случай, если потребуется дополнительная помощь.

Для экстренных ситуаций в городе уже подготовлены списки отключений и ремонтные комплекты. Также Департамент муниципальной безопасности обновляет план действий и готовит информационную кампанию для жителей города.

