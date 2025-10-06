Ключевые моменты

За сутки в Одессе выпало почти в 2,5 раза больше осадков, чем обычно бывает за целый месяц. Город оказался не готов: жителей не предупредили, школы не закрыли.

Сильнее всего пострадала инфраструктура — проваливались дороги, затопило дома и улицы. Власти начали проверки и обыски в коммунальных службах.

Чиновники планируют реконструкцию дренажной системы и компенсации пострадавшим. На это собираются выделить сотни миллионов гривен.

Причины и последствия наводнения в Одессе

На этой неделе в Одессе произошло сильнейшее наводнение. За сутки в городе выпало 94 мм осадков — это 224% от всей месячной нормы. Такие дожди стали катастрофой для городской инфраструктуры.

По словам депутата горсовета Петра Обухова, главная причина — плохая подготовка города. Жителей не предупредили заранее, школы и административные здания продолжали работать, несмотря на прогноз.

Особенно пострадали улицы. На перекрёстке Люстдорфской дороги и улицы Левитана обрушился асфальт, под землю провалились автомобили и даже маршрутка. Это уже не первый случай — износ дренажной системы и загрязнённые коллекторы только усугубили ситуацию. Некоторые туннели забиты илом и строительными врезками — их срочно нужно чистить.

Из-за масштабных подтоплений начались обыски в органах власти, водоканале и районных администрациях — полиция проверяет возможную халатность чиновников.

Как улучшить защиту города от ливней

Обухов подчеркивает, что «мягкая инфраструктура» — зелёные зоны, почвенные фильтры и уменьшение площади асфальта — помогают уменьшить нагрузку на город во время ливней. Это нужно учитывать в будущем.

Сейчас городская власть готовит меры для предотвращения подобных кактастроф:

Углубление буферного водоема на Балковской улице;

Прокладка нового трубопровода к насосной станции;

Ремонт и прокладка новых участков дождевого коллектора.

Общая стоимость проекта — около 365 млн грн.

Также на внеочередной сессии городского совета планируется выделить более 130 млн грн на компенсации жителям. Люди, чьи дома пострадали, смогут получить от 87 тысяч грн за квартиры до 190 тысяч грн за частные дома. Обратиться за помощью можно в районные администрации.

Напомним, 30 сентября на Одессу обрушился мощный ливень, который привел к катастрофическим последствиям — гибели 9 людей. Еще по двум погибшим, тела которых были обнаружены позже, сейчас проводится следствие – возможной причиной смерти могли быть не погодные условия.

Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение. Мэрия опубликовала список районов и улиц с наибольшим риском подтоплений во время ливней.

