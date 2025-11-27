Ключевые моменты:

Одесские коммунальные учреждения объявили тендеры на закупку сладких новогодних наборов для детей. Общая сумма расходов превысит 10 млн грн.

Ранее в горсовете обсуждали отказ от сладких подарков в пользу билетов на представления.

Сладкие наборы предназначены только для детей льготных категорий.

Предварительная стоимость одного набора – 370 грн.

Так, на днях городские коммунальные учреждения объявили тендеры на выбор поставщиков кондитерских наборов. Общая сумма закупок превышает 10 миллионов гривен.

Прием предложений продлится до 27 ноября, а сами аукционы назначены на этот и следующий день.

Тема закупки сладостей обсуждалась еще на сентябрьской сессии горсовета. Тогда депутат «Европейской солидарности» Анастасия Большедворова поставила под сомнение необходимость подобных расходов. На это экс-директор департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что традиция дарить сладкие наборы устарела и следует искать другие форматы поздравлений:

«Все больше и больше детей не употребляют шоколадные изделия. Поэтому в этом году мы планируем закупать другой вид услуги – это новогодние представления в наших театрах, для этого будут проведены тендеры. Мы будем дарить билеты, но только детям льготных категорий», – пояснила чиновница.

Однако уже в ноябре Буйневич покинула должность. Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет заместитель Ирина Столбовая.

В ведомстве сообщили, что сладкие наборы закупаются исключительно для детей льготных категорий, однако комментировать слова бывшей руководительницы не стали.

Согласно тендерной документации, в городе насчитывается около 27 тысяч льготников среди воспитанников детсадов и школьников. Предварительная стоимость одного набора – 370 гривен.

