Ключевые моменты:

После осенних штормов на пляжах Одессы появились необычные лиловые образования — это пустые коконы с икрой морского хищника рапана.

Их выбрасывает на берег море, когда рапаны завершают период размножения, который длится с лета до начала осени.

Ученые объясняют, что рапаны откладывают сотни яиц в специальные капсулы — овотеки, которые после выхода молодняка становятся «морскими цветами» на побережье.

Лиловые «цветы» на одесских пляжах

Что представляют собой эти загадочные создания, «Одесской жизни» рассказал ихтиолог Сергей Хуторной, заведующий лабораторией прикладной гидроэкологии Института морской биологии НАН Украины.

— Это — пустые коконы от икры рапанов, — сообщил нам ученый.

Этот хищный брюхоногий моллюск довольно широко распространен на побережье Черного моря. Большинство особей живет на глубине 40-50 метров. Чаще всего рапаны крепятся на скалах или на дне. И в таком положении проводят большую часть своего времени. Средняя продолжительность жизни рапаны — 13-15 лет.

— Рапаны относятся к раздельнополым существам. Хотя особи женского и мужского пола практически не имеют никаких внешне заметных признаков, — отмечает Сергей Хуторной. — В период размножения рапаны собираются в группы, численность которых достигает 20-30 особей.

Период массового размножения приходится на вторую половину лета. С началом сентября частота кладок существенно уменьшается.

— Одна половозрелая самка откладывает около 600-1300 яиц, заключенных в 200-500 специальных капсул. Они похожи на пластиковые «чулки» с изгибом в верхней части. Называется такая капсула овотека. Они прикрепляются к водной растительности, камням, раковинам других моллюсков, — рассказывает ученый. — Еще в овотеке у рапанов начинается естественный отбор. Самые жизнеспособные еще в капсульном мешке поедают более мелких и слабых сородичей.

Покидая капсульный мешок, рапаны оседают на морском дне. Сначала источником пищи является в основном морской планктон.

— Далее молодые рапаны с помощью своего покрытого зубчиками языка-сверла сверлят дырки в раковинах своей добычи – мидий, гребешков, устриц – и поедают их. Взрослые рапаны, питаясь мелкими двустворчатыми моллюсками, открывают их раковины с помощью своей сильной мускульной ноги. Отмечались случаи, когда рапана питалась мертвыми крабами. Правда, смогла ли она напасть на него и убить – вызывает большие сомнения, – не уверен Сергей Хуторной. – Хотя в море практически единственное существо, которое действительно представляет угрозу рапанам, – морская звезда.

После штормов пустые овотеки нередко выбрасывает на берег. Опустевшие капсулы икринок моллюсков-ищников и раскрашивают пляжи лилово-белыми оттенками.

