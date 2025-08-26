Ключевые моменты:

На сайте Одесского горсовета зарегистрирована петиция о переименовании переулка Нины Ониловой в честь одессита Юрия Слепченко, погибшего защитника Украины.

Автор петиции — его жена, Светлана Веселова, подчеркивает необходимость увековечения героев современности.

Юрий Слепченко (1986–2024) — коренной одессит, учился в гимназии № 20, Морском колледже и Морской академии, работал в морской отрасли.

С началом полномасштабного вторжения вернулся из рейса, добровольно вступил в ВСУ и служил в составе ВМС.

Погиб 6 марта 2024 года в Одессе, награжден орденом «За мужество» III степени и медалью «За оборону Украины».

Аргумент петиции: Нина Онилова имела косвенное отношение к Одессе, а Юрий Слепченко жил именно в переулке, который предлагается назвать его именем.

Автор петиции — жена Юрия Слепченко, Веселова Светлана Борисовна пишет, что “современная история Украины требует обновления символов и достойного чествования героев современности — тех, кто реально сохранил нам жизнь и свободу”.

Юрий Слепченко родился 9 сентября 1986 года и всю свою жизнь прожил в Одессе. Часть этой жизни он провел именно в переулке, который предлагается переименовать в его честь, говорится в тексте обращения.

Учился в Одесской гимназии № 20 . Профессиональное образование получил в Мореходном профессиональном колледже имени А. И. Маринеска, а затем продолжил обучение в Национальном университете «Одесская Морская Академия». Работал в морской отрасли, занимая должность старшего помощника капитана.

В начале полномасштабного российского вторжения Юрий находился в рейсе, однако в мае 2022 года досрочно прервал его и вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины. Добровольно вступив в ряды ВСУ, проходил службу в составе Военно-Морских Сил.

Погиб Юрий Слепченко 6 марта 2024 года в Одессе. Указом Президента Украины он награжден орденом III степени «За мужество», а также медалью Президента Украины «За оборону Украины».

«Благодаря его военной службе сегодня в Одессе работают порты, функционирует критическая инфраструктура, и мы можем с уверенностью сказать: российский десант не угрожает нашему городу», – отмечает Светлана Веселова.

Автор петиции отмечает, что Нина Онилова, именем которой сейчас назван переулок, родилась в селе Новониколаевка (ныне — Захаровский район Одесской области). В годы Второй мировой войны она служила в рядах Красной армии. В Одессе проживала недолго (1–2 года) на улице Большой Арнаутской, 80 — этот дом расположен между переулком Успенским и улицей Преображенской. Переулок, названный в ее честь, находится на значительном расстоянии от этого места и не имеет никакой непосредственной связи с ней.

“В то же время Юрий Слепченко — коренной одессит, защитник города, который провел часть жизни именно в этом переулке и героически погиб, защищая Украину, — до сих пор не увековечен в топонимике родного города”, — говорится в тексте петиции.

Читайте также: Активисты требуют отменить пророссийский Устав Одессы: Горсовет игнорирует петицию