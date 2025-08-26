Ключевые моменты:

В Подольском районе фермер получил приговор за самовольное занятие более 10 гектаров земли в прибрежной зоне Южного Буга.

Он распахал участок без разрешений и засеял его озимой пшеницей.

Ущерб от его действий составил почти 350 тыс. грн.

Мужчина признал вину и возместил ущерб в полном объеме.

Суд назначил наказание — 1 год лишения свободы с испытательным сроком.

Фермер Подольского района получил приговор и уплатил 350 тыс. грн

Осенью 2024 года 41-летний местный житель без каких-либо разрешительных документов занял и распахал более 10 гектаров земли на территории Савранского поселкового совета и засеял ее озимой пшеницей.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции.

Этот земельный участок находится в прибрежной защитной полосе реки Южный Буг, а ущерб, причиненный самовольными действиями фермера, составил почти 350 тыс. грн.

В ходе расследования мужчина признал свою вину и возместил в бюджет поселкового совета указанную сумму в полном объеме. В связи с чем между прокурором окружной прокуратуры и подозреваемым заключено соглашение о признании вины.

Суд указанное соглашение утвердил и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком на тот же срок.