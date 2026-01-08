Ключевые моменты:
- В Одессе зарегистрирована петиция о замене бюста Пушкина.
- Предлагается установить на его месте бюст Дональда Трампа.
- Бюст Пушкина хотят перенести в музей или культурное пространство.
- Петиция собрала 20 голосов из 1000 необходимых.
Соответствующая петиция была обнародована сегодня, 8 января, в разделе электронных петиций на платформе одесской мэрии «Социально активный гражданин».
«В условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране в целом актуально обсуждение соответствия объектов монументального искусства современному общественному контексту… Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, которая оказала значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня. Установление его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии», – полагает автор обращения Тимур Вендин.
При этом он предлагает не уничтожить бюст Пушкина, а перенести его в музей либо специализированное культурное пространство «с целью его сохранения в соответствующем историческом контексте».
В этой связи автор инициативы предлагает органам местного самоуправления:
- рассмотреть возможность демонтажа действующего бюста;
- вынести вопросы на общественное обсуждение;
- обеспечить прозрачность и законность процесса принятия решения на основе мнений жителей города.
Напомним, ранее посетивший Одессу мужчина, назвавшийся волонтером из Литвы, предложил снести и утопить памятник Пушкину в Черном море.
На данный момент петиция набрала всего лишь 20 голосов из тысячи необходимых для ее рассмотрения. До конца сбора подписей остается 90 дней.
