Ключевые моменты:

В Одессе зарегистрирована петиция о замене бюста Пушкина.

Предлагается установить на его месте бюст Дональда Трампа.

Бюст Пушкина хотят перенести в музей или культурное пространство.

Петиция собрала 20 голосов из 1000 необходимых.

Соответствующая петиция была обнародована сегодня, 8 января, в разделе электронных петиций на платформе одесской мэрии «Социально активный гражданин».

«В условиях переосмысления исторических и культурных символов в городе и стране в целом актуально обсуждение соответствия объектов монументального искусства современному общественному контексту… Дональд Трамп является одной из наиболее заметных фигур мировой политики XXI века, которая оказала значительное влияние на международные отношения и глобальную повестку дня. Установление его бюста может рассматриваться как современное арт-высказывание и повод для публичной дискуссии», – полагает автор обращения Тимур Вендин.

При этом он предлагает не уничтожить бюст Пушкина, а перенести его в музей либо специализированное культурное пространство «с целью его сохранения в соответствующем историческом контексте».

В этой связи автор инициативы предлагает органам местного самоуправления:

рассмотреть возможность демонтажа действующего бюста;

вынести вопросы на общественное обсуждение;

обеспечить прозрачность и законность процесса принятия решения на основе мнений жителей города.

Напомним, ранее посетивший Одессу мужчина, назвавшийся волонтером из Литвы, предложил снести и утопить памятник Пушкину в Черном море.

На данный момент петиция набрала всего лишь 20 голосов из тысячи необходимых для ее рассмотрения. До конца сбора подписей остается 90 дней.

