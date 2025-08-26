Ключевые моменты:

Массовых линеек в школах Одессы не будет, допускаются только небольшие праздничные мероприятия возле укрытий или внутри зданий.

Родителей могут пригласить, но количество участников ограничивается.

В новом учебном году дистанционных классов станет меньше: большинство детей в городе будут учиться очно или в смешанном формате.

Там, где не удастся сформировать дистанционный класс, ученикам предложат онлайн-обучение на базе других школ Одессы.

Массовые собрания во дворе школ в условиях войны запрещены — это связано с безопасностью. В случае воздушной тревоги эвакуация большой толпы детей может привести к трагическим последствиям.

“Представьте себе, как толпа из тысячи человек бежит в укрытие… даже если угроза минет, это крайне опасно для детей”, — отметила Елена Буйневич.

Однако небольшие торжества для первоклассников и выпускников возможны — их можно проводить возле укрытия или прямо в помещении школы. Родителей также могут пригласить, но количество присутствующих должно быть согласовано, чтобы не перегружать укрытия. Для всех учеников останутся традиционные фото, встречи с учителями и тёплые поздравления.

Если школа решит проводить линейку для всех, то мероприятие должно проходить малыми группами и только рядом с входом в укрытие.

Что касается обучения, в новом учебном году количество дистанционных классов сократится. Большинство детей, находящихся в городе, будут учиться очно или в смешанном формате. Если в конкретной школе не удастся набрать дистанционный класс, ученикам предложат альтернативу — обучение онлайн на базе других школ Одессы.

“Мы собираем классы из нескольких школ. Чтобы не разрывать связь с Одессой и Украиной. Для тех, кому нужно”, — добавила Буйневич.

Напомним, образовательные учреждения Одесской области уже готовы встретить более 230 тысяч учеников, среди которых 17 тысяч 990 – первоклассники.

