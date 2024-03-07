Новости Одессы и Одесской области

Погиб защитник неба над Одессой

Погиб защитник неба над Одессой

Украинский военнослужащий Юрий Слепченко погиб в Одессе смертью Героя, защищая наше небо.

Об этом сообщил накануне в Facebook побратим погибшего Борис Эмельдеш.

При этом точную причину гибели защитника он не уточнил.

По словам Эмельдеша, сначала Юрий Слепченко служил в общественном формировании «Алмаз» по охране общественного порядка, а затем защищал наше небо в рядах ВСУ.

Как сообщалось ранее, утром 6 марта российская баллистическая ракета взорвалась в центре Одессы, когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Неофициально сообщалось о пяти погибших и таком же числе раненых.

А в ночь на 2 марта российский дрон ударил в жилую многоэтажку на поселке Котовского, убив 12 человек, в том числе 5 детей, самому младшему из которых было 4 месяца, а самому старшему – 9 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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