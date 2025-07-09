Ключевые моменты:

Петиция об отмене устава Одессы подана 25 июня 2025 года, но до сих пор находится в статусе «ждет модерации», несмотря на то, что закон требует ее обнародования или официального отказа в течение двух рабочих дней.

Активисты считают, что городские власти сознательно затягивают процесс, поскольку петиция, вероятно, наберет необходимое количество подписей, что заставит совет ее рассмотреть.

Действующий Устав Одессы, по словам Бондаренко, содержит имперские и советские мифы, что противоречит Конституции Украины.

Петицию об отмене устава города горсовет игнорирует несмотря на собственные правила

Как сообщил на своей странице в Фейсбук общественный активист Сергей Бондаренко, поданная им 25 июня электронная петиция об отмене действующего Устава города Одессы, который он называет «откровенно пророссийским», до сих пор не обнародована на сервисе электронных петиций горсовета.

По словам Бондаренко, городские власти, игнорируя собственные же решения и требования законодательства, выбрали тактику полного игнорирования.

— В течение двух рабочих дней ни разместила указанную петицию на сервисе петиции, ни официально отказала, потому что петиция соответствует требованиям Закона, — отмечает активист. — По состоянию на сегодня, 9 июля, петиция уже одиннадцатый рабочий день имеет статус — «ждет модерации».

Согласно Порядку рассмотрения электронных петиций, утвержденному решением самой же Одесской горрады (№2192-VIII от 26.06.2024 г.), петиция должна быть обнародована в течение 2 рабочих дней после подачи, или, в случае несоответствия законодательству, автор должен получить официальный отказ с обоснованием. Ни одно из этих положений не было выполнено.

Сергей Богдаренко убежден, что такое промедление — это не ошибка, а сознательная политическая тактика. Он считает, что городские власти понимают: петиция очень быстро наберет необходимые 1000 голосов, что заставит ее рассматривать на сессии.

Почему действующий устав Одессы является пророссийским

Активист также резко критикует содержание действующего Устава Одессы, указывая на некоторые его положения, которые он называет «позорными». Он отмечает в действующем уставе следующие имперские и советские мифы:

Привязка Дня основания города к имперской дате (2 сентября — ред.), а не историческим фактам;

«День освобождения Одессы» упоминается без объяснения, что это была смена оккупаций;

В преамбуле Устава упоминается о «подвигах российских военных»;

Русский язык закрепляется как «язык межнационального общения», что противоречит Конституции Украины.

Полный текст петиции — tekst-petycziyi-shodo-skasuvannya-statutu-mista-odesy

Бондаренко напоминает городскому голове Геннадию Труханову и секретарю горсовета Игорю Ковалю, что поданные им заявления зарегистрированы и отсутствие ответа в течение установленного Законом срока является основанием для обращения в суд. Также им направлены официальные обращения в Постоянную комиссию по вопросам ЧС, экологии и цифровой трансформации для выяснения причин нарушения процедуры.

«Молчание городского совета — это не ошибка, а политическая тактика. Но процесс уже запущен, и отмена идеологически устаревшего Устава — лишь вопрос времени», — заключает Сергей Богдаренко, призывая громаду распространять информацию и требовать от власти открытого рассмотрения и действий в соответствии с законом.

Отметим, что горсовет планировал изменить устав Одессы еще в 2024 году. Прошли общественные обсуждения, был утвержден новый проект. Но депутаты горсовета до сих пор его не рассмотрели.

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