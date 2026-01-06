Ключевие моменты:

Улица Стуса в Одессе ранее носила имя большевика Володарского.

Василий Стус — поэт и диссидент, уничтоженный советской системой.

Его суд стал символом репрессий и юридического фарса СССР.

Переименование улицы — не формальность, а исторический жест.

Улица Василия Стуса в Одессе ранее носила имя Владимира Володарского — одного из идеологов большевистской репрессивной системы. Смена названия стала не только актом декоммунизации, но и символическим разрывом с практикой преследования инакомыслия.

Василий Стус — украинский поэт, переводчик и правозащитник, один из представителей движения шестидесятников. В 1960–1970-х годах он открыто протестовал против арестов украинской интеллигенции и критиковал действия КГБ, за что подвергся репрессиям.

После первого ареста Стус прошел лагеря и ссылку, а когда его освободили, был вынужден работать на тяжелых физических работах. Во время второго ареста его суд проходил в закрытом режиме, а назначенная защита (это был предеталь Украины Виктор Медведчук) фактически не представляла его интересы. В 1985 году Стус умер в лагере во время голодовки.

Сегодня улица Стуса в Одессе — это напоминание о цене свободы слова и о людях, которых советская система пыталась уничтожить, но не смогла вычеркнуть из истории.

Украинский поэт из Сталино

Да, есть такая улица в Хаджибейском районе города. Кто этот человек? Поясню: Василь Стус — намазывальщик затяжной кромки на обувной фабрике. Вы шокированы? Конечно же, эта профессия — нужная и полезная, впрочем, как и любая другая.

Но мы ведь с вами знаем, что Василь Стус — украинский поэт — шестидесятник, переводчик, мыслитель, правозащитник, один из активнейших представителей украинского диссидентского движения. Вывод напрашивается сам: ненавидела власть людей мыслящих и предпочитала «трудоустраивать » их после отсидки в ГУЛАГе на обувную фабрику. И ведь речь применительно к Стусу идет не о сталинско-бериевских 1930- 40-х, а о «благочинных» брежневских 1970-х.

Стус родился 6 января 1938 года в селе в Винницкой области. Коллективизация едва не стерла в порошок эту крестьянскую семью, и она, ища спасение, перебралась в Сталино (ныне Донецк). В старших классах Василий подрабатывал на железной дороге. После окончания школы в 1954 году поступил на филфак Сталинского пединститута, затем работал учителем украинского языка и литературы.

В эти годы открыл для себя немецких поэтов Гёте и Рильке, перевёл около 100 их произведений (эти работы затем после конфискации были утеряны). В 1963 году стал аспирантом киевского Института литературы им. Шевченко. Так называемая «хрущёвская оттепель» стала для него «стартовой площадкой», с которой он начал свою активную творческую и политическую деятельность.

Как Стус боролся с советской системой

Осенью 1965 года вместе с Вячеславом Черноволом перед общественным просмотром фильма Параджанова «Тени забытых предков» в киевском кинотеатре «Україна» публично выступил с протестом против начавшихся арестов украинской интеллигенции. Разумеется, тут же был исключён из аспирантуры.

В поисках средств к существованию работал строителем, кочегаром, в метро, на железной дороге. Участвовал в протестах против существующей Системы, публично обвинил КГБ в убийстве художницы и диссидентки Аллы Горской. В открытых обращениях к ЦК КПСС, в Союз писателей он критиковал руководство СССР, вернувшееся после «оттепели» к тоталитаризму, возродившее культ личности, массово нарушавшее права человека.

В это время Стуса нигде не печатали, кроме, разве что, нескольких переводов Гёте и Лорки, да и то под псевдонимом Василь Петрик. В январе 1972 года он был впервые арестован одновременно с несколькими другими украинскими диссидентами.

За что арестовывали Василя Стуса

Оcенью состоялся суд с обвинением по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Отбыв 5 лет заключения в Мордовии и еще 2 года ссылки в Магаданской области, осенью 1979 года Стус вернулся в Киев.

Здесь продолжил свою деятельность, выступая при поддержке западных организаций в защиту «узников совести». Зарабатывал на жизнь сначала в литейном цеху завода, а затем на конвейере фабрики спортивной обуви намазывальщиком затяжной кромки.

Роль Виктора Медведчука в судьбе Стуса

В начале 1980-го его задержали вторично, признав «особо опасным рецедивистом». Адвокатом назначили ныне печально известного предателя, а тогда еще молодого юриста Виктора Медведчука.

Правозащитник и друг Стуса Сверстюк вспоминал: «Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, то почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольского агрессивного типа, что он его не защищает и не интересуется его делом. Стус отказался от этого адвоката».

Юридический анализ дела впоследствии показал, что даже по советскому законодательству Медведчук имел для защиты подсудимого нужные аргументы, но не воспользовался ими и, более того, нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного вместо него.

Суд проходил в закрытом режиме. Стус в нарушение процедуры был лишён последнего слова и удалён из зала суда; приговор зачитали в его отсутствие: 10 лет принудительных работ плюс 5 лет ссылки.

Борьба в лагере и смерть Стуса

Известный советский ученый и правозащитник, академик Андрей Дмитриевич Сахаров в одном из своих писем, обращенных к мировой общественности, оценил приговор Василию Стусу как позор репрессивной системы СССР. Система отреагировала, как и следовало ожидать, в стиле «интернационализма и нерушимой дружбы народов»: тут же появился «анекдот», что Сахаров — вовсе не Сахаров, а Сахарович, да и вообще он Цукерман…

Стус в лагере в Перми продолжал писать и переводить. В 1983 году администрация лагеря лишила его возможности отсылать стихи и переводы в письмах родным. Умер он 4 сентября 1985 года после объявленной голодовки в карцере. Посмертно его реабилитировали в 1990 году. В 1989 году прах Василя Стуса был торжественно перевезён в Украину и захоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Улица Володарского в Одессе: кем он был и почему ее переименовали в Стуса

До Стуса эта одесская улица носила имя Владимира Володарского — одного из основоположников Системы, убившей Стуса.

Володарский, когда родился в Волынской губернии, в семье ремесленника, в 1891 году, был Моисеем Гольдштейном. Уже в школьные годы его исключили из гимназии, но не как Остапа Бендера «за академическую неуспешность», а за неблагонадежность.

Во время революции 1905-1907 гг. составлял и печатал листовки, организовывал митинги. С 1908-го по 1911-й трудился. В 1911-м был сослан в Архангельскую губернию, после амнистии в 1913-м уехал в США, где вступил в Социалистическую партию Америки, стал членом международного профсоюза портных.

В годы Первой мировой с Троцким и Бухариным в Нью-Йорке издавал еженедельник «Новый мир». Весной 1917 года вернулся в россию, вступил в РСДРП, стал главным агитатором Петроградского комитета большевиков. Участвовал в октябрьской революции, стал комиссаром по делам печати, агитации и пропаганды Петрограда, а с 1918 года и всего Севера россии.

Организовал цензуру и репрессии в отношении оппозиционной небольшевистской прессы. В конечном итоге его люто возненавидела антиленинская оппозиция. Вот Володарского летом 1918-го и «обнулили» — на улице, по дороге на очередной митинг, выстрелом из пистолета.

Сразу же, как положено, в СССР в его честь наименовали множество топонимов. Погрустили для порядка, а потом принялись все названия «взад» возвращать. Причем, далеко не только в нынешние годы. К примеру, известный Литейный проспект в Ленинграде носил имя Володарского с 1918-го по 1944-й годы.

