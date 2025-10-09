Ключевые моменты:

Завтра, 10 октября 2025 года, в Одессе и Одесской области ожидается усиление ветра до 12–17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности;

Из-за ветра возможны падения веток и кабелей, рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и ЛЭП;

Усиливается минная опасность на побережье.

«Вдоль побережья Одесщины в течение суток 10 октября ожидается ветер северо-западный 12-17 м/с, значительное волнение моря», – предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

А в одесской мэрии напоминают одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Также следует осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Также горожан просят не оставлять свой транспорт под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.

Кроме того, высока опасность нахождения в пляжной зоне: из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать об опасной находке по номеру 102.

