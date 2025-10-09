Ключевые моменты

Виноградарство Бессарабии переживает переломный этап — мнения местных специалистов разделились: одни говорят о упадке, другие — о постепенной эволюции отрасли.

Наталия Бурлаченко создала собственное винодельное хозяйство в Ламбривке, где возрождает традиции и внедряет современные подходы — от ручного сбора до художественных этикеток Ивана Марчука.

Владимир Палариев из «Фрумушики Нова» производит уникальные купажированные вина из автохтонных сортов и прославляет бессарабское виноделие на международных конкурсах.

Ефрем Цушко («ЛОЗА ВА») подчёркивает: государство должно поддерживать виноградарство, иначе Украина потеряет большие виноградники так же, как животноводство и садоводство.

Петр Ламбов («Петросталь»), несмотря на убыточность отрасли, отказывается выкорчёвывать виноград — для него это часть бессарабского характера и связь поколений.

Важно — всё: от лозы до этикетки

Наталия Бурлаченко изучала технологию продуктов брожения и виноделия в Одесском национальном технологическом университете. Блогер, журналист, организатор Всеукраинского конкурса «Сорт и терруар. Микровиноделие-2025». Сомелье, директор ООО Big Wines.

Два года назад взяла в аренду 84 гектара виноградников в селе Ламбривка Бородинской громады, которые раньше принадлежали сельхозпредприятию «Грона», обанкротившемуся, и осуществила свою мечту — начала производить вино.

— В Ламбривке всегда развивалось виноградарство. Здесь остались опытные специалисты, мастера-виноградари, которые хорошо понимают технологию ухода за лозой. В сезон у нас работают до 20 человек и десять — круглый год. Этот год сложный, разные сорта по-разному отреагировали на засуху, весенние заморозки.

Сейчас сбор ещё продолжается — у нас это делается вручную. Каждую гроздь укладываем в ящики, упаковываем, загружаем в рефрижератор и везём на винодельню, которая находится под Киевом. Есть и две небольшие перерабатывающие площадки в Одесской области. Часть ягод оставляем для себя, часть продаём партнёрам из Одесской области и Закарпатья.

В виноделии нет мелочей. Например, этикетки для нашего вина создаёт известный украинский художник Иван Марчук. Его картины, как вино, — говорят без слов. В прошлом году мы выпустили 50 000 бутылок, и все они были реализованы. Большинство — в Украине, часть — в Германии и Великобритании.

Крупные виноделы скептически относятся к маленьким винодельням. На самом деле крафтовое производство — это толчок к развитию отрасли.

Я очень рада, что работаю в Ламбривке, с её искренними людьми. Мы — классная команда с бригадиром Татьяной Выговской, водителем Борисом Дюльгером, механизатором Петром Топалом, виноградарями Светланой Янчогловой, Марией Язаджи, Татьяной Кантаржи, Екатериной Костовой, Еленой Шавриевой.

В ближайшем будущем планируем посадку молодых виноградников.

«Винный бунтарь» первые уроки получил от дедушки

Владимир Палариев, руководитель семейной винодельни «Фрумушика Нова», что в Бородинской громаде. Первые уроки домашнего виноделия Владимиру дал дедушка Андрей Палариев. Когда Фрумушика Нова была восстановлена, Андрей Диамидович сразу посадил виноград, сам его ухаживал, делал вино и привлекал к этому делу внуков — Владимира и Михаила. Потом дедушки не стало, а Владимир продолжил заниматься виноградарством, делать вино, чтобы угощать друзей, родных. И мечтал построить винодельню. В 2019 году мечта осуществилась. Сегодня коллеги называют Владимира «винным бунтарём», потому что он создаёт уникальные купажированные вина из автохтонных сортов винограда.

— Мы уже собрали свой виноград с одиннадцати гектаров и начали переработку. Предпочтение отдаём марочным столовым винам. В этом году наша винодельня вошла в ТОП-7 украинских обладателей наибольшего количества наград за последние пять лет на международных и национальных конкурсах виноделов. Среди частых призёров — белые вина Сухолиманское, Цитронный магарач и красное украинское автохтонное Одесское чёрное.

За год выпускаем около 10 000 бутылок вина. Основную часть продаём в Украине, остальное экспортируем в Болгарию, Эстонию, Германию, Японию.

У нас работают пятеро виноградарей. На сбор винограда привлекаем людей из соседних сёл. В Бессарабии — это праздник, который всегда проходит радостно и заканчивается большим застольем. Люблю это время.

Что касается конкуренции с крупными виноделами, то её нет. Дело в том, что крафтовое вино не может быть дешёвым. Например, мы с братом за шесть лет так и не вышли в прибыль, даже не отбили деньги, вложенные в винодельню. Возможно, лет через пять это удастся.

На сегодня в Украине всего 160 крафтовых виноделен, которые производят в целом около 200 тысяч бутылок вина. А, например, предприятие «Шабо» имеет 1200 гектаров виноградников и объём производства — около 40 миллионов бутылок. Так о какой конкуренции можно говорить? Преимущества крафтового виноделия в другом — в уникальности и высоком качестве продукции, достигаемом при индивидуальном подходе к процессу производства. Для нас с братом это возможность сохранить семейные традиции, передать их своим детям, как когда-то сделал наш дед, прославить наш край, дать толчок развитию винного туризма, воспитанию у людей культуры потребления вина. Ну что сказать — я этим живу.

В Надричном — все крафтовики

Ефрем Цушко, руководитель сельхозпредприятия «ЛОЗА ВА», село Надричное, Бородинская громада. Более пятидесяти лет «ЛОЗА ВА» специализируется на виноградарстве, имеет винзавод. Почти тридцать лет предприятием руководит Ефрем Цушко.

— Наш винзавод первичного виноделия. Мы реализуем виноматериал для шампанского, коньячного и сортового вина. В сортовом составе красные вина — Каберне, Совиньон, Мерло; белые — Ркацители, Алиготе, Рислинг, Шардоне, Сухолиманское. Раньше у нас было 1200 гектаров виноградников и ещё свозили урожаи шести сельхозпредприятий Тарутинщины. Мы даже выстояли в девяностые, когда виноградники повсюду выкорчёвывали. На плантациях тогда работали 700 сотрудников. Моя мама была виноградарем, и я вместе с ней ходил на сбор урожая, обрезку.

С 2001-го по 2013-й мы высадили 400 гектаров новых участков. С началом войны виноградарство пошло на спад — рынки сбыта закрылись, нас переориентировали на Европу. Однако, как выяснилось, там нас никто не ждал. Так, в прошлом году мы продали Румынии суперский виноматериал всего за 22 евроцента за декалитр. Если вычесть транспортные расходы, то остаются копейки. Правда, в этом году они уже готовы купить наш виноматериал за 65 евроцентов, — наверное, распробовали. Сильно повлияло на ухудшение ситуации то, что в 2017 году виноградарство сняли с льготного налогообложения — это была большая ошибка.

В Надричном — все крафтовики, у кого есть виноград и подвал. Делать вино в Бессарабии приучают с детства. Для меня крафтовик — это тот, кто выращивает сам. А не просто приехал, закупил качественный виноматериал за копейки, сделал свой бренд, по бутылкам разлил — и всё. Зато для них льготное налогообложение предусмотрено.

Считаю, что государство должно поддерживать именно отрасль виноградарства, потому что при таком раскладе мы не выживем.

Сейчас имеем 450 гектаров виноградников, на которых раньше работало 90–100 людей, сегодня — 10–15. Раньше мы делали 20–30 операций на виноградниках — обрезка, формирование куста, подвязка, пасынкование, обработки от болезней и вредителей, чеканка и т. п. Сейчас — три: обрезка, чеканка, сбор урожая. Думаю, что скоро такой отрасли, как виноградарство, в Украине не будет, как и больших виноградных плантаций. Так же, как почти исчезли животноводство, птицеводство, рыбоводство, семеноводство, садоводство.

«Не позволю выкорчевать виноградник»

Пётр Ламбов, руководитель с 35-летним опытом ЧАО «Петросталь», Петровск Первый, Тарутинская громада.

— Из-за засухи мы потеряли в этом году где-то тридцать процентов урожайности. Однако благодарю Бога и за это. Из-за войны, плохой логистики, бездорожья для нашего предприятия виноградарство уже лет десять является убыточной отраслью. Хотя по Алиготе мы получили урожайность 88 центнеров с гектара, Пино — 70 центнеров с гектара. У нас нет винзавода, мы выращиваем виноград на 75 гектарах и реализуем. В основном, технические сорта — Мерло, Пино, Алиготе, Одесский чёрный, Каберне. У нас работает квалифицированная бригада под руководством Ивана Ламбова: виноградари Мария Барбова, Татьяна Маслак, Мария Кара, Галина Ковач, механизаторы Василий Кульчу, Геннадий Магера, Александр Камбур.

Тяжело видеть, как виноградарство постепенно приходит в упадок. Исчезла культура потребления вина и, как следствие, упал спрос на этот продукт. Однако вижу, что совремённая молодёжь начинает ценить качественное, хорошее вино.

В этом году мы продали виноград болградским виноделам всего по 12 гривен за килограмм. Однако, как бы ни было трудно, пока жив, никогда не позволю выкорчевать виноградник. Виноградарство для нас — это генетический код, связь с нашими предками, бессарабское вино — это напиток с характером, нашим характером.

На анонсном фото: Фестиваль вина во Фрумушике