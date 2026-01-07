Ключевые моменты:

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с — объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем пройдут сильные осадки, вечером — переход с дождя на снег.

Температура дне — до +10°C, но к вечеру начнет резко понижаться.

Погода в Одессе 8 января

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 8 января, в Одессе ожидается неприятная и опасная погода. Утром и днем — сильные порывы южного ветра 15–20 м/с, после обеда — смена направления на северо-западный.

В течение дня — облачность и осадки, сначала дождь, вечером возможен переход в снег.

Температура:

ночью: +5…+7°C,

днём: +8…+10°C,

к вечеру — похолодает до +1…+3°C.

Прогноз по Одесской области

Ситуация по области будет аналогичной: осадки преимущественно в виде дождя, местами — сильные. Вечером ожидается переход в мокрый снег.

Ветер южный, позже — северо-западный, порывы 15–20 м/с.

Температура:

ночью: +2…+7°C,

днем: +7…+12°C,

вечером — до 0…+5°C.

Видимость на дорогах во время осадков может снижаться до 1–2 км.

Что советуют одесситам: рекомендации по безопасности

Из-за погодных условий в городе и области действует предупреждение о метеоопасности I уровня (желтый уровень). Власти просят:

По возможности ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным.

Не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках ливнёвок.

Осторожно передвигаться под деревьями — из-за порывов ветра возможно падение веток и кабелей.