Ключевые моменты:
- Ожидаются порывы ветра до 20 м/с — объявлен желтый уровень погодной опасности.
- Днем пройдут сильные осадки, вечером — переход с дождя на снег.
- Температура дне — до +10°C, но к вечеру начнет резко понижаться.
Погода в Одессе 8 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 8 января, в Одессе ожидается неприятная и опасная погода. Утром и днем — сильные порывы южного ветра 15–20 м/с, после обеда — смена направления на северо-западный.
В течение дня — облачность и осадки, сначала дождь, вечером возможен переход в снег.
Температура:
- ночью: +5…+7°C,
- днём: +8…+10°C,
- к вечеру — похолодает до +1…+3°C.
Прогноз по Одесской области
Ситуация по области будет аналогичной: осадки преимущественно в виде дождя, местами — сильные. Вечером ожидается переход в мокрый снег.
Ветер южный, позже — северо-западный, порывы 15–20 м/с.
Температура:
- ночью: +2…+7°C,
- днем: +7…+12°C,
- вечером — до 0…+5°C.
Видимость на дорогах во время осадков может снижаться до 1–2 км.
Что советуют одесситам: рекомендации по безопасности
Из-за погодных условий в городе и области действует предупреждение о метеоопасности I уровня (желтый уровень). Власти просят:
По возможности ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным.
Не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках ливнёвок.
Осторожно передвигаться под деревьями — из-за порывов ветра возможно падение веток и кабелей.