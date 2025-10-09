Ключевые моменты:
- Арина Мазур – ученица 9 класса Балтского лицея №2 – стала абсолютной победительницей Всеукраинского этапа XV Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко;
- Арине назначена стипендия Президента Украины в размере 1420 грн в месяц;
- Конкурс призван поддерживать и популяризировать украинский язык и литературу среди молодежи.
- Указом Президента Украины стипендия назначена победителям XV Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
Арина стала абсолютной победительницей на Всеукраинском уровне, продемонстрировав высокие результаты в изучении украинского языка и литературы. Её учитель – Любовь Куземко.
Размер стипендии Президента Украины составляет 1420 гривен в месяц.
Вы также можете узнать:
- Фестиваль «Пан Борщ» в Куяльницкой громаде: 15 рецептов, ярмарка и более 200 тысяч гривен для ВСУ;
- Кто играет клезмерскую музыку на Одесчине? О духовом оркестре в селе Шершенцы, который возрождает традиции разных народов;
- «Мы учим доброте»: как кукольный театр в селе на Одесчине стал альтернативой гаджетам.