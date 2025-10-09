Ключевые моменты:

  • Арина Мазур – ученица 9 класса Балтского лицея №2 – стала абсолютной победительницей Всеукраинского этапа XV Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко;
  • Арине назначена стипендия Президента Украины в размере 1420 грн в месяц;
  • Конкурс призван поддерживать и популяризировать украинский язык и литературу среди молодежи.
  • Указом Президента Украины стипендия назначена победителям XV Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Арина стала абсолютной победительницей на Всеукраинском уровне, продемонстрировав высокие результаты в изучении украинского языка и литературы. Её учитель – Любовь Куземко.

Размер стипендии Президента Украины составляет 1420 гривен в месяц.

