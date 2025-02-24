Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

План операции по разминированию одесского побережья рассчитан на несколько лет.

«В активной своей фазе это до года. Пять-девять месяцев — это разминирование якорных стоянок, фарватеров, то есть мест, где есть наибольшая активность судов гражданских. А от этого уже разминирование акватории — от трех до пяти лет», — говорит Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что экологи еще не подсчитали убытки от заминирования Черного моря, которые могут быть значительными.

«Даже российские экологи некоторые об этом говорят вслух, что довольно странно, поскольку их информационное пространство зачищено. И хотелось бы какой-то более живой реакции мирового сообщества», — говорит спикер ВМС Украины.

На вопрос, когда можно будет считать Черное море безопасным, Плетенчук ответил: «Учитывая то, что мы встречаемся с минами Второй мировой войны, дать стопроцентную гарантию какую-то на всю акваторию никто не может».

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