Ключевые моменты:
- В Одессе и области на 9 января объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильный ветер, снег, метель и гололедица.
- Мэрия просит горожан ограничить передвижения.
- Водителей предупреждают об опасности на заснеженных дорогах, пешеходам советуют быть внимательными на улицах.
- На побережье Черного моря сохраняется высокая минная опасность.
Снег, штормовой ветер и минная опасность: советы горожанам
В связи с этим мэрия Одессы обращается к жителям с просьбой ограничить перемещения по городу. Особая осторожность требуется от пожилых людей, детей и беременных женщин – последним не рекомендуют выходить на улицу без сопровождения.
Пешеходам советуют выбирать обувь на устойчивой рифленой подошве, избегать высоких каблуков и держаться подальше от края дороги на остановках.
Чтобы снизить риск травм при падении, руки не следует держать в карманах, а при спуске по лестницам нужно обязательно держаться за перила.
Водителей просят быть предельно внимательными: тормозной путь на заснеженной трассе значительно увеличивается, поэтому перебегать дорогу перед транспортом крайне опасно. Автомобили крайне не рекомендуется парковать под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников, так как штормовой ветер может привести к падению веток и обрыву кабелей.
Отдельное предупреждение касается ситуации на побережье. Из-за сильного шторма в Черном море резко возрастает минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их неконтролируемого подрыва у берега. Горожан призывают категорически отказаться от посещения пляжной зоны. В случае обнаружения предметов, похожих на мины, к ним нельзя приближаться – необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру 102.
Читайте также: Избегайте поездок: непогода надвигается на Одессу
Прогноз погоды в Одессе на 9 января
В Одессе завтра облачно. Ночью умеренный снег, днем небольшой. В первой половине ночи налипание мокрого снега, слабая гололедица. Ночью метель. Гололедица.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 9 января
По Одесской области облачно. Небольшой снег, ночью местами умеренный. В первой половине ночи налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью метель. Гололед.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.
Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, на севере до 6°С мороза.
На автодорогах области гололедица, ночью видимость во время снега 500-1000 м.
Также напомним, что в ночь на 9 января в Одессе и области запланированы временные отключения электроэнергии.