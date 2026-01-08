Ключевые моменты:

В Одессе и области на 9 января объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильный ветер, снег, метель и гололедица.

Мэрия просит горожан ограничить передвижения.

Водителей предупреждают об опасности на заснеженных дорогах, пешеходам советуют быть внимательными на улицах.

На побережье Черного моря сохраняется высокая минная опасность.

Снег, штормовой ветер и минная опасность: советы горожанам

В связи с этим мэрия Одессы обращается к жителям с просьбой ограничить перемещения по городу. Особая осторожность требуется от пожилых людей, детей и беременных женщин – последним не рекомендуют выходить на улицу без сопровождения.

Пешеходам советуют выбирать обувь на устойчивой рифленой подошве, избегать высоких каблуков и держаться подальше от края дороги на остановках.

Чтобы снизить риск травм при падении, руки не следует держать в карманах, а при спуске по лестницам нужно обязательно держаться за перила.

Водителей просят быть предельно внимательными: тормозной путь на заснеженной трассе значительно увеличивается, поэтому перебегать дорогу перед транспортом крайне опасно. Автомобили крайне не рекомендуется парковать под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников, так как штормовой ветер может привести к падению веток и обрыву кабелей.

Отдельное предупреждение касается ситуации на побережье. Из-за сильного шторма в Черном море резко возрастает минная опасность. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их неконтролируемого подрыва у берега. Горожан призывают категорически отказаться от посещения пляжной зоны. В случае обнаружения предметов, похожих на мины, к ним нельзя приближаться – необходимо немедленно сообщить в полицию по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 9 января

В Одессе завтра облачно. Ночью умеренный снег, днем небольшой. В первой половине ночи налипание мокрого снега, слабая гололедица. Ночью метель. Гололедица.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 9 января

По Одесской области облачно. Небольшой снег, ночью местами умеренный. В первой половине ночи налипание мокрого снега, местами гололед. Ночью метель. Гололед.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, на севере до 6°С мороза.

На автодорогах области гололедица, ночью видимость во время снега 500-1000 м.

Также напомним, что в ночь на 9 января в Одессе и области запланированы временные отключения электроэнергии.