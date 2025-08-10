Ключевые моменты:

10 августа 2025 года на пляжах Затоки и Каролино-Бугаза произошли два взрыва неизвестных предметов;

Погибли три человека – женщина и двое мужчин;

Взрывы произошли в запрещенных для купания зонах;

Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай;

Власти и военные настоятельно рекомендуют отдыхать только в проверенных местах: в области официально открыто 32 безопасных зоны для купания.

На одесских пляжах погибли трое отдыхающих

По информации областного управления полиции, предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

На месте работают оперативники, взрывотехники и сотрудники областного управления ГСЧС, которые выясняют все детали событий.

«Устанавливаются полные обстоятельства трагических событий и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай», – сообщили в полиции.

Погибшие отдыхающие купались в запрещенных местах, – глава ОВА

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что один мужчина погиб на пляже в Каролино-Бугазе и еще двое отдыхающих, мужчина и женщина – в Затоке.

«Все они взорвались на взрывоопасных предметах во время купания в зонах, запрещенных для отдыха. Это еще раз доказывает: пребывание в непроверенных акваториях – смертельно опасно!» – пишет Кипер.

Он также напомнил: сейчас в области официально функционируют 32 безопасных зоны для купания: 30 – в Одессе и по одной – в Черноморске и Приморском Измаильского района. Каждая из них прошла комплексную проверку – наличие укрытий, отсутствие минной опасности как на суше, так и в воде.

«Еще раз призываю: отдыхайте только там, где это официально разрешено. Игнорирование правил безопасности – прямая угроза жизни и здоровью, которая может закончиться непоправимой потерей.

Взрыв на пляже в Затоке: комментарий военных

Взрыв мины на пляже в Затоке официально прокомментировали военные из командования оперативно-тактической группировки «Одесса».

«В Одесской области произошла очередная трагедия: граждане, проигнорировав установленные правила безопасности, купались в запрещенной для отдыха зоне, в результате чего взорвались на взрывоопасных предметах. Этот инцидент является очередным подтверждением чрезвычайной угрозы пребывания в непроверенных акваториях», – говорится в сообщении.

Военные в свою очередь призвали граждан посещать и проводить отдых исключительно в зонах, официально открытых для этого. Ведь нарушение элементарных требований безопасности и посещение закрытых или непроверенных участков создает реальную угрозу жизни и здоровью и может иметь неотвратимые последствия.