Ключевые моменты:
- С 7 января и до ночи 8 января в Одессе и области — густой туман, видимость до 500 м.
- Объявлен желтый уровень погодной опасности.
В Одессе ожидается туман: предупреждение для водителей и пешеходов
Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил, что в ближайшие часы и ночью 8 января по Одессе и области ожидается туман с видимостью 200–500 метров. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение I уровня (желтого).
Такое снижение видимости может создать опасные ситуации на дорогах. Поэтому городские власти обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Рекомендации для водителей
Патрульная полиция Одесской области советует:
- избегать резких манёвров и не превышать скорость;
- снижать скорость возле пешеходных переходов и школ;
- соблюдать дистанцию между автомобилями;
- включать противотуманные фары и ближний свет;
- остановке — включать аварийку;
- использовать ремни безопасности и детские автокресла.
Рекомендации для пешеходов
- переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора и в обозначенных местах;
- быть внимательными, не смотреть в телефон на проезжей части;
- использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах;
- в темное время суток стараться делать себя максимально заметными.
Спросить AI: