Ключевые моменты:

С 7 января и до ночи 8 января в Одессе и области — густой туман, видимость до 500 м.

Объявлен желтый уровень погодной опасности.

В Одессе ожидается туман: предупреждение для водителей и пешеходов

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщил, что в ближайшие часы и ночью 8 января по Одессе и области ожидается туман с видимостью 200–500 метров. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение I уровня (желтого).

Такое снижение видимости может создать опасные ситуации на дорогах. Поэтому городские власти обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

Рекомендации для водителей

Патрульная полиция Одесской области советует:

избегать резких манёвров и не превышать скорость;

снижать скорость возле пешеходных переходов и школ;

соблюдать дистанцию между автомобилями;

включать противотуманные фары и ближний свет;

остановке — включать аварийку;

использовать ремни безопасности и детские автокресла.

Рекомендации для пешеходов

переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора и в обозначенных местах;

быть внимательными, не смотреть в телефон на проезжей части;

использовать светоотражающие элементы на одежде или аксессуарах;

в темное время суток стараться делать себя максимально заметными.