Ключевые моменты

Одесса планирует реконструкцию трамвайных путей №26 на участке между 5-й и 7-й станциями.

Бюджет проекта — более 127 млн грн, но источники финансирования еще не определены.

Обновление должно повысить скорость и безопасность движения, а также улучшить пассажирский комфорт.

Реконструкция трамвайных путей на Люстдорфской дороге

Проект предусматривает полную реконструкцию 3,53 км трамвайных путей на маршруте №26, который входит в магистраль «Север–Юг». Работы включают подготовку проектной документации и реконструкцию трамвайного пути линии № 26 от 5-й ст. Люстдорфской дороги до 7-й ст. Люстдорфской дороги. Об этом свидетельствуют данные системы DREAM.

Капитальный ремонт пути предусматривает обновление рельсов, шпал, контактной сети и других элементов трамвайного полотна. Также запланированы мероприятия по экологической сертификации.

Инициатором выступает КП «Одесміськелектротранс». Власти отмечают, что модернизация позволит ускорить движение трамваев, сократить время в пути и повысить безопасность на линии. Это часть стратегии по обновлению городской транспортной сети и улучшению условий для пассажиров.

Сметная стоимость проекта составляет 127,3 млн грн. Основные затраты запланированы на 2027–2028 годы: 3,7 млн грн — в 2027-м, свыше 123,5 млн грн — в 2028-м. Однако пока ни один из возможных источников финансирования не подтвержден.

Проект включен в Единый проектный портфель и соответствует городской программе развития электротранспорта.

Также КП «Одесміськелектротранс» планирует реконструкцию разворотного трамвайного кольца возле Рыбпорта, чтобы защитить его от возможных оползней. Тендер на подготовку проектно-сметной документации завершился 21 ноября на платформе Prozorro.

