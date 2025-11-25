Ключевые моменты:

В Одессе частично остановился электротранспорт после вечерней атаки.

Несколько трамвайных маршрутов изменили движение или временно остановлены.

Часть школ Приморского и Пересыпского районов перевели на дистанционное обучение.

Ограничения электротранспорта в Одессе

После вечерней атаки 24 ноября жители нескольких районов Одессы столкнулись с отключением света и отопления. По информации мэрии, утром 25 ноября в городе действуют временные ограничения на работу электротранспорта, а некоторые учебные заведения в Приморском и Пересыпском районах переведены на онлайн-формат.

По состоянию на утро 25 ноября, ситуация следующая:

Трамвайные маршруты №12,20 не курсируют;

По маршруту 20 трамвая курсирует маршрутное такси;

Трамвайный маршрут №7 курсирует по укороченной схеме: Херсонский сквер — 11 Ст.Люстдорфской дороги;

Трамвайный маршрут №10 курсирует: площадь Старосенная — ул.И.Рабина.

Остальные трамваи, а также все троллейбусные маршруты, продолжают работу в обычном режиме.

Также сегодня в Одессе на маршрут вышли социальные автобусы, которые помогут быстрее добраться от железнодорожного вокзала до улицы 28 Бригады без пересадок.

