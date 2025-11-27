Ключевые моменты:

Новый тендер опубликован 26 ноября и предусматривает дополнительные работы у того же подрядчика.

Допрасходы объясняют тем, что в проекте не учли часть необходимых работ.

Дренаж на спуске уже ремонтировали ранее, и общая стоимость проекта превысила 100 млн грн.

Дренажная система спуска Маринеско в Одессе

Управление капитального строительства Одесского горсовета сообщило о начале нового этапа работ на спуске Виталия Блажко (Маринеско). Речь идет о корректировке ранее утвержденного проекта по строительству дренажной системы. Для выполнения дополнительных работ мэрия объявила новый тендер на сумму 8,86 млн гривен. Объявление появилось в системе Prozorro 26 ноября 2025 года.

Согласно опубликованной информации, дополнительные расходы связаны с тем, что в процессе строительства выяснилось: проектная документация не охватывает ряд важных работ. Эти этапы не были указаны в первоначальной версии проекта и теперь должны быть выполнены тем же подрядчиком, поскольку они входят в структуру уже заключенного договора. Закон допускает такие корректировки, если дополнительные работы не превышают 50% стоимости основного контракта.

Напомним, спуск Виталия Блажко уже проходил через длительный ремонт после капитального обновления стоимостью более 72 млн грн. Тогда дренажную систему не включили в основной проект, и ее заменили позже — за дополнительные 34 млн грн. Это повлекло повторную укладку покрытия и ремонт трамвайных путей. В итоге город заплатил подрядчику, связанному с местными властями, около 106 млн грн. Национальная полиция проводила проверку, но состава преступления не обнаружила. Подробнее об этом, в нашей статье: Одесский спуск и 100 миллионов для «Ростдорстроя»: в ремонте после ремонта не нашли виновных