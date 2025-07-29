Приказано добраться

Идея этого городского квеста появилась у меня во время разговора со знакомой, которой, жительнице поселка Котовского, с августа придется каждую неделю возить больного мужа в региональный противоопухолевый центр на процедуры. И так в течение двух месяцев. Мужчина болеет уже долго, заметно хромает. По деньгам они, два пенсионера, могут рассчитывать добираться до Слободки только на горэлектротранспорте, где имеют право на бесплатный проезд.

— Я даже не представляю, сколько это займет времени и выдержит ли муж такие поездки, — сказала Вера.

И я решила пройти тем путем, который придется преодолевать супругам, чтобы понять, с чем столкнутся они.

Этап первый: трамвайный

Сначала с улицы Марсельской им надо будет добраться до Пересыпского моста. Это 30-35 минут. А если водители вагонов с низким полом будут выпускать пассажиров только через первую дверь, что значительно усложняет пожилым людям выход из трамвая, то поездка становится значительно длиннее и длится где-то 40-50 минут.

Далее — у Пересыпского моста понадобится перейти с конечной 7-го или 1-го трамвая на конечную 12-го в Херсонском сквере. Это два светофора на очень загруженных трассах. Мне понадобилось 7 минут, чтобы преодолеть расстояние с одной остановки до другой. Потом еще надо дождаться 12-го трамвая. Обычно их работает на сегодняшнем сокращенном маршруте (Херсонский сквер — Слободской рынок) два. Поэтому ожидание займет где-то 15-20 минут. До 11-й городской больницы, где надо выходить, добраться удастся за 11-12 минут.

ИТОГО: на «трамвайную» часть путешествия уйдет больше часа.

Этап второй: пешеходный

Дальше начинается самое интересное и сложное. Непосредственно до противоопухолевого центра на улице Неждановой доходят только маршрутные такси. А от трамвая на остановке возле 11-й больницы надо довольно долго идти пешком.

ИТОГО: на «пешеходную» часть путешествия ушло 25 минут.

Остановка трамвая возле 11-й городской больницы

Раньше существовал более короткий путь. Можно было доехать на 12-м трамвае до областной психиатрической больницы и через ее территорию, напрямик, дойти до диспансера за 10 минут.

Бывшая дорога к онкодиспансеру через психиатрическую больницу

Уже много лет, как этот путь закрыли. И теперь добраться противоопухолевого центра можно только по улице Неждановой. Я, чтобы добраться до центра, потратила почти два часа. А у супругов, которым придется преодолеть это расстояние, это займет, думаю, более двух часов. И это в одну сторону. Потом процедуры и дорога обратно. В общем каждый раз придется тратить где-то 5-6 часов. Хватит ли сил? Не знаю. Потому что мне, хоть и имею в прошлом спортивную подготовку, было не просто.

ИТОГО: на «трамвайную» и «пешеходную» части путешествия надо потратить почти два часа, учитывая время ожидания.

Когда-то здесь был проход с территории психиатрической больницы к онкодиспансеру

Пленники транспортной логистики

Итак, если жители поселка Котовского рассчитывают добраться до Слободки на трамваях, они должны быть готовы к довольно тяжелым испытаниям. И речь идет не только о тех, кому надо в противоопухолевый центр. Там еще находятся областной медицинский центр психического здоровья, областная детская больница, 11-я городская клиническая больница.

Сложная транспортная логистика может сделать необходимую людям медицинскую помощь недоступной. Потому что выдержать такие путешествия под силу единицам.

Помогут ли одесские маршрутки?

С маршрутными такси ситуация тоже очень интересная. Если человек из поселка Котовского хочет добраться до Слободки, ему придется «вписаться» в график маршрутки №165 (ул. 28-й Бригады — Кривобалковское кладбище). Раньше она ходила раз в два часа, днем был даже перерыв в три часа, а сейчас — раз в час. Если не успели, либо ожидаете следующую маршрутку, либо прокладываете уже описанный выше длинненький путь трамваями, либо едете маршрутками с пересадками. Перспектива вырисовывается замечательная.

Добавлю, что график не всегда выдерживается. Совсем недавно маршрутку, которая по графику должна была идти в 12 часов, я на улице Неждановой так и не дождалась.

Возможно, именно поэтому на остановке есть информация о движении 214-й, 198-й, 197-й маршруток, а вот о 165-й — ничего.

Расписание движения без 165-й маршрутки

Маршрутка №165 идет на Слободку по проспекту Владимира Великого (бывший Добровольского). А вот жителям улицы Семена Палия доехать на Слободку совсем нечем — когда-то существовавшую там 164-ю маршрутку сняли и, кажется, забыли о ней навсегда. Справедливо ли это по отношению к жителям той части города? Вопрос риторический.

Вопросы, возникающие в дороге

Поскольку дорога из поселка Котовского, если пользоваться трамваями, занимает несколько часов, возникает достаточно важный вопрос: а где человек на этом пути может воспользоваться туалетом? Так, чтобы не очень от маршрута отдаляться, потому что и так он занимает много времени.

Ответ прост: негде. Ранее существовавший туалет на остановке «Пересыпский мост» — закрыт. Это странно, потому что остановка большая, в этом месте пересекаются различные пути пересадок пассажиров на трамваи, троллейбусы и маршрутки. Но туалет не работает. И людям приходится испытывать свои почки и мочевой пузырь на прочность.

Закрытый туалет на остановке Пересыпский мост

Написала обо всем этом, потому что в последнее время много разговоров идет о безбарьерности и обеспечении доступности в Одессе. Но доступность — это не только пандусы, голосовые светофоры или трамвайные вагоны с низким полом. Доступность — это еще равные транспортные возможности для людей с разным уровнем достатка и разным местом жительства в Одессе. И, безусловно, доступность — это и существование нормальной системы общественных туалетов. Не только в центре города, где проходят туристические тропы, но и на окраинах тоже, где живут горожане и заслуживают создания для них нормальных условий жизни.

Сколько будет стоить такси?

Если кто-то захочет предложить нашим героям воспользоваться услугами такси, то этот вариант им вряд ли подойдет. Мы рассчитали стоимость поездки в нескольких одесских службах такси.

Путь около 15 километров в одну сторону будет стоить минимально 386 гривен. Максимально — около 459 гривен. И это без наценок в часы пик, пробки и непогоду. Непосильная цена для пенсионеров с заболеванием.

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