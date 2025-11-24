Ключевые моменты

КП «Одесміськелектротранс» заказал проект реконструкции конечной остановки трамвая №27.

Причина — риск оползней, так как трамвайные пути проходят по краю склона.

Проект стоимостью 415 тыс. грн должны разработать до конца 2026 года.

Реконструкция трамвайной конечной у Рыбного порта: что планируют

Коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс» планирует реконструкцию разворотного трамвайного кольца возле Рыбпорта, чтобы защитить ее от возможных оползней. Тендер на подготовку проектно-сметной документации завершился 21 ноября на платформе Prozorro.

Речь идет о разворотном кольце трамвайного маршрута №27, который идет от Старосинной площади к селу Бурлача Балка — единственному пригородному маршруту одесского трамвая. Это кольцо находится фактически за пределами города, на территории Черноморской громады. Сейчас рельсы местами проложены почти по краю берегового склона, что делает участок потенциально опасным.

Согласно тендерной документации, планируется изменить конфигурацию разворотного кольца: уменьшить его радиус до 22–28 метров и отодвинуть путь от обрыва, чтобы снизить риск оползней.

Стартовая цена тендера — 415 070 грн — стала и финальной. Победителем оказалась компания ЧП «ИНЖДОРБУД». Она должна подготовить проект реконструкции до конца 2026 года.

